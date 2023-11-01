Her mutfakta bulunuyor! Dikkat farkında değiliz belki ama vücudu çökertiyor

Tatlı olan her tarifte kullanılan şeker şüphesiz lezzete lezzet katıyor. Fakat uzmanlar rafine şekerin rafine şekerin vücudumuzun her bölgesi için kötü olduğunu ve birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğunu belirtiyor.

The Sun'a açıklamalara bulunan beslenme uzmanı Kim Schweiger, rafine şekerin çikolata, cips, ekmek, tahıllar gibi hemen hemen tüm yiyeceklerde bulunduğunu belirtti ve zararları konusunda uyarıda bulundu.

RAFİNE ŞEKER TÜKETMNENİN ZARARLARI

Rafine şeker yapılan açıklamaya göre tip 2 diyabet, kalp sorunları, karaciğer hastalığı, Alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve akne ve kırışıklık dahil birçok soruna yol açıyor.

DEPRESYONU TETİKLİYOR

Sağlıklı bir diyet ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilirken, ilave şeker ve işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet, ruh hali ve duygulardaki değişikliklere katkıda bulunabilir. Hatta depresyon geliştirmeye neden olur. Fazla şeker ve aşırı işlenmiş gıdalar hem erkeklerde hem de kadınlarda depresyon riskini artırabilir.

FAZLA KİLO VE OBEZİTEYE YOL AÇIYOR

Obezite oranları dünya çapında artıyor ve kanıtlar, genellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerden eklenen şekerin obeziteye önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor. Gazlı içecekler, meyve suları ve tatlı çaylar gibi şekerle tatlandırılmış içecekler, bir tür basit şeker olan fruktoz ile yüklenir. Fruktoz tüketmek, nişastalı yiyeceklerde bulunan ana şeker türü olan glikozdan daha fazla açlığınızı ve yiyecek arzunuzu artırır. Özellikle şekerli içeceklerden çok fazla ilave şeker tüketmek kilo alma riskinizi artırır ve iç organlarda yağ birikmesine neden olabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASINA YOL AÇIYOR

Yüksek fruktoz alımı, sürekli olarak artan yağlı karaciğer riski ile ilişkilendirilmiştir.

HÜCRELERİ YAŞLANDIRIYOR!

Çok fazla şeker yemek, hücresel yaşlanmayı artıran telomerlerin kısalmasını hızlandırabilir.

KIRIŞIKLIKLARIN OLUŞUP BELİRGİNLEŞMESİNE SEBEP OLUYOR

Kırışıklıklar cilt yaşlanmasının doğal bir belirtisidir. Sağlığınızdan bağımsız olarak sonunda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, kötü gıda seçimleri kırışıklıkları kötüleştirebilir ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Şekerli yiyecekler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu hızlandırabilen AGE'lerin üretimini artırabilir.

KANSERE YOL AÇABİLİYOR

Aşırı şeker tüketimi tüm kanser türleri için risk faktörlerinden biri olan obezite, insülin direnci ve iltihaplanmaya yol açabilir.

SİVİLCE VE AKNEYE NEDEN OLUYOR

Şekerli yiyecekler ve içecekler de dahil olmak üzere rafine karbonhidratlarda yüksek bir diyet, daha yüksek akne geliştirme riski ile ilişkilendirilmiştir. Yüksek şekerli yiyecekler androjen salgısını, yağ üretimini ve iltihabı artırabilir ve bunların tümü akne geliştirme riskinizi artırabilir.

DİYABETE SEBEP OLABİLİR

Diyabet, modern çağın en problemli hastalıklarından biridir. Yaşam süresini kısaltır. Son 30 yılda diyabet rakamları katlanarak arttı ve artmaya devam ediyor. Tahminler bu rakamların artarak devam edeceğini işaret ediyor. Aşırı şeker tüketimi, tarihsel olarak artan diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir. Yüksek şekerli bir diyet, her ikisi de tip 2 diyabet için risk faktörleri olan obezite ve insülin direncine yol açabilir.

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şeker oranı yüksek yiyecekler tüketmek dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Veriler yüksek şekerli diyetlerin obezite ve iltihaplanmanın yanı sıra yüksek trigliserit, kan şekeri ve kan basıncı seviyelerine yol açabileceğini göstermektedir. Bunların tümü kalp hastalığı için risk faktörleridir.





