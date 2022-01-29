Her parçasıyla şık görünmek isteyenlerin göz atması gereken, farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri

Kazak deyip geçmeyin! Kumaşından yaka kesimine, renginden dokusuna kadar birçok farklı modeli bulunan kazaklar; kış mevsimlerinde şık olmanın anahtarı. Üstelik kazakları kombinlemek de oldukça kolay. Kazakları elbiselerle, jeanlerle, etek ya da taytlarla kombinleyerek harika bir stile imza atabilir, kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Siz de hem soğuğa meydan okumak hem şıklığınızı tamamlamak istiyorsanız farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri yalnızca bir tık uzağınızda!

1. Boğazlı kazakların modası asla geçmez!

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Her kış farklı kesimlerde gördüğümüz boğazlı kazaklar, en çok tercih edilen kazak modelleri arasında başı çekiyor. Giyildiği andan itibaren çok daha sağlam bir duruş ve havalı bir görünüm veren boğazlı kazaklar, doğru kombinlendiğinde ortaya şahane bir stil çıkarıyor. Hele bir de uzun bir boyna sahipseniz bilmelisiniz ki hayranlık uyandıracak bir kombin sizi bekliyor! Taş renkli boğazlı kazak modelini kombinlerken altına giyeceğiniz parçada daha sıcak renkleri tercih edebilir, böylece kazağı ön plana çıkarabilirsiniz. Saçlarınızı toplu şekilde kullanırsanız modelin kendini çok daha iyi göstermesini sağlayabilirsiniz. Boğazlı kazağı, taytlarla ya da jean pantolonlarla giyerek trend bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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2. Yuvarlak yakanın naifliği!

Yuvarlak yaka kazak modelleri, boynunuzu olduğundan daha uzun gösterir. Bu kazak modellerinin içine gömlek giyerek kombinlerinizi daha güçlü hale getirebilir, tarzınıza hareket katabilirsiniz. Daha sakin ve sade bir görünüm için düz bir jean ile kombinleyebilirsiniz. Bengi markasının çok renkli yumuşacık kazak modelini kot eteklerle giyerek sportif bir görünüm yakalayabilir, palazzo pantolonlarla tamamlayarak ortamlara havalı bir giriş yapabilirsiniz! Taba rengin hakim olduğu kazak modelinin üzerine gold renkli aksesuarlar takarak şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Spor ayakkabı ya da topuklu bir bot ile kombininizi tamamlayabilirsiniz!

3. Degaje yaka bir kazakla şıklığınızı konuşturun!

"Hem soğuktan korunayım hem şıklığı elden bırakmayayım." diyorsanız kurtarıcınız geldi! Degaje yaka kazaklar, kombinlerinize şıklık ve hareket kazandırır. Hareketli yaka kesimi kombinlerinizi canlandırır ve daha özenilmiş bir görüntü sağlar. Degaje yaka bir kazak tercih ederken doğru kombinler oluşturmak adına dikkat etmeniz gereken bazı küçük detaylar var. Eğer kazağın üzerine bir ceket giyecekseniz ceketinizin sade olmasına dikkat etmelisiniz, bu sayede karmaşık bir görünümün önüne geçmiş olursunuz. Aynı zamanda degaye yaka, uzun kolyeler ile kullanılmaya pek uygun değil. Küçük detaylara dikkat ettiğinizde Koton markasının bu limon sarısı kazak modeliyle şık olmamanız için hiçbir neden yok!

4. İster Madonna yaka ister kayık yaka deyin, her şekilde çok şık!

Şık olmak için her zaman saatlerce ayna karşısında hazırlanmaya ya da dünyaca ünlü markalara ihtiyacınız yok! Sadece tek bir parçayla bile tüm dikkatleri üzerinize çekebilir, hayranlık uyandırabilirsiniz. Madonna yaka ya da daha çok bilinen adıyla kayık yaka kazaklar, kombinlerinizin yıldız parçası olmaya aday. Omuzları açıkta bırakan kesimi sayesinde oldukça şık bir stil yakalamanızı sağlayacak bu kazak modeliyle harikalar yaratabilirsiniz. Lila renginin tatlılığı ve yaka kesiminin kadınsı duruşuyla muhteşem bir görünüm kazanan kazak modelini jeanlerle kombinleyerek modanın nabzını siz belirleyebilirsiniz!

5. Sırada junior balıkçı yaka var!

Yarım balıkçı yaka modelleri, boynu balıkçı yaka kazaklara göre daha uzun gösterir. Vücudunuzu saran bir balıkçı yaka kazağı tercih ettiğinizde kusursuz bir görünümün kapılarını aralayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla toplandığınızda, günlük hayatınızda ve iş yerinde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz DeFacto markalı balıkçı yaka kazak modeli, size zahmetsiz bir şıklık sunar. Kazağı hem resmi hem şık olmanız gereken ortamlarda kumaş pantolonlar ve blazer ceketlerle tamamlayabilirsiniz. Rahat kalıbı ve yumuşacık kumaşı sayesinde gün içinde kendinizi daha konforlu hissedebilirsiniz. Sonbaharın vazgeçilmez rengi tabayı üzerinde taşıyan balıkçı kazak modeliyle rahatlığın zirvesini yaşayabilirsiniz.

6. Kruvaze yakalar, yalnızca ceketlere özgü değil!

Uzun yıllar yalnızca dış giyim ürünlerinde görmeye alışık olduğumuz kruvaze yakalar, son zamanlarda kazaklarda da oldukça sık kullanılıyor. İlk bakışta resmi gibi dursa da spor tarza da çok kolay bir şekilde uyarlanabilen kruvaze yaka modelleriyle birçok farklı kombin oluşturabilirsiniz. Krem renginin sadeliğini stilinize yansıtan ve boynunuzu açıkta bırakan Olalook markalı modeli, kumaş pantolonlarla veya jeanlerle tamamlayabilirsiniz. Bu triko kazak modelinin üstüne uzun zincir kolyeler ya da renkli fularlar takabilirsiniz. Bu kazağı blazer ceketlerle kombinleyerek maskülen bir şıklık da yakalayabilirsiniz.

7. Klasik ama iddialı: V yaka kazaklar!

Hemen hemen her kadının dolabında mutlaka bir V yaka kazak bulunur. Serin havalarda aniden dışarı çıkmanız gerektiğinde bir jean pantolonla giyerek beş dakikada hazırlanabilir, hem spor hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kombinizi güçlendirmek için kazağın içine gömlek giyebilir, kazağı boğazlı bir bodysuitle tamamlayabilir ya da kolyelerle hareketlendirebilirsiniz. Derin V yakası ve crop kesimiyle trend bir tarz oluşturmanızı sağlayacak açık kahverengi kazak modelini krem, bej ya da beyaz pantolonlarla kombinleyerek kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Tarzınızı taba renkli bootie ya da çizmelerle tamamlayabilirsiniz.

8. Farklı tarzınızı yansıtın: Kare yaka!

Kare yaka kazak modelleri de şık görünmenizi sağlayacak parçalardan biri. Kare yaka modellerle çok daha havalı bir duruş sergileyebilirsiniz. Boynunuza takacağınız minimal bir kolye ile şıklığınızı tamamlayabilir, kazağı kalem eteklerle veya pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Omuzlarında fırfır detayları bulunan bu kırmızı renkli modeli, dilediğiniz her ortamda gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Yüksel bel pantolonlarınızla oldukça şık bir görünüm elde etmenizi sağlayacak bu crop kesimli kazak modeli sayesinde şıklığın sınırlarını zorlayabilirsiniz! Altına ise bir spor ayakkabı ya da bot giyebilirsiniz.

9. Kalp yaka modeller ile romantik rüzgarlar estirin!

Bir kazak ne kadar şık olabilir dersiniz? Siyah rengin asaletiyle birleşen kalp yakanın muhteşem uyumu, benzersiz bir görünüm yakalamanızı sağlar. Şıklığınızı zirveye taşıyacak kalp yaka kazak modelini, jean pantolonlar ve topuklu ayakkabılar ile kombinleyerek hayranlık uyandırabilir, çabasız bir şıklıkla göz kamaştırabilirsiniz. Vücudunuzu saran kumaşı sayesinde çok daha fit görünmenize imkan tanıyacak kazak ile rahatlığın zirvesini yaşayabilirsiniz. Bu kalp yaka kazağı yüksel bel kumaş ya da skinny jean pantolonla tamamlayabilirsiniz. Kombininizi gümüş bir kolyeyle taçlandırabilirsiniz.

10. Zamansız bir şıklık için polo yaka kazakları tercih edin!

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"Spor giyinmeyi seviyorum ama klasikten de vazgeçemiyorum!" diyorsanız polo yaka kazaklar sizin için en iyi seçeneklerden biri. Düğmeli ya da düğmesiz model alternatifleri ile birbirinden şık kombinlere imza atmanızı sağlayacak polo yaka kazakları, günlük hayatınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu mavi renkli kazağın rahat ve kullanışlı yapısı sayesinde gideceğiniz yere hazırlanma sürenizi azaltabilir, zahmetsiz bir şekilde hem havalı hem şık görünebilirsiniz. Bu kazağı, belinizde biten boyu sayesinde yüksel bel pantolonlarınızla ve şık bir kemerle kombinleyebilirsiniz. Kombininizi zenginleştirmek için kolyeleri ve fularları da tercih edebilirsiniz.



