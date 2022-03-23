Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

Cildin şişliğini azaltmak için yüze buz uygulaması yapmak çok eski dönemlerden beri sıklıkla kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Buz uygulamasının gelişmiş versiyonu olan buz küreleri TikTok ile hayatımızda yaygınlaşan trendlerden. Buz küreleri hem cildin parlak ve canlı görünmesini sağlıyor hem de gözaltın torbalarını ve morluklarını gideriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken birçok ünlü yüzüne soğuk kompres ve buz uygulaması yapıyor. Bu ünlüler arasında Kate Moss, Irina Shayk ve Jennifer Aniston yer alıyor.

BUZ KÜRELERİNİN FAYDALARI

Yüzdeki şişliği giderir

Gözeneklerin küçülmesinde yardımcı olur

Cilt kızarıklarını azaltarak çitteki ton farklılıklarını önler

Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar

Göz altı torbalarını giderir

Göz altı morluklarını azaltır

BUZ KÜRESİ NASIL KULLANILIR?

Buz küreleri buzlukta veya buzdolabında muhafaza edilmelidir. Buz kürelerinin materyalinin cam olması kullanıcıları korkutmamalıdır. Buz kürelerinin patlamasını önlemek için jel kıvamına sahip içeriklerle doldurulmaktadırlar. Soğukta muhafaza edilen buz kürelerinin soğumasıyla birlikte temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Buz kürelerini göz çevresi, yanak ve boyun bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Buz kürelerini cildinize maske yaptıktan sonra uygulamanız da maskenin etkisini arttıracaktır.



