KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

23.03.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün yeni trendler ortaya çıkıyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan cilt bakım trendleri arasında yer alan buz küreleri cildin şiş görünümünün azalmasında yardımcı olarak cildi daha sıkı ve canlı görünüme kavuşturuyor. Buz küreleri gözaltı morlukları ve şişliklerinde de oldukça etkili sonuçlar veriyor.

Her sabah uygulayın! Etkilerine inanamayacaksınız

Cildin şişliğini azaltmak için yüze buz uygulaması yapmak çok eski dönemlerden beri sıklıkla kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Buz uygulamasının gelişmiş versiyonu olan buz küreleri TikTok ile hayatımızda yaygınlaşan trendlerden. Buz küreleri hem cildin parlak ve canlı görünmesini sağlıyor hem de gözaltın torbalarını ve morluklarını gideriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken birçok ünlü yüzüne soğuk kompres ve buz uygulaması yapıyor. Bu ünlüler arasında Kate Moss, Irina Shayk ve Jennifer Aniston yer alıyor.

BUZ KÜRELERİNİN FAYDALARI

b3

  • Yüzdeki şişliği giderir
  • Gözeneklerin küçülmesinde yardımcı olur
  • Cilt kızarıklarını azaltarak çitteki ton farklılıklarını önler
  • Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar
  • Göz altı torbalarını giderir
  • Göz altı morluklarını azaltır

BUZ KÜRESİ NASIL KULLANILIR?

b4

Buz küreleri buzlukta veya buzdolabında muhafaza edilmelidir. Buz kürelerinin materyalinin cam olması kullanıcıları korkutmamalıdır. Buz kürelerinin patlamasını önlemek için jel kıvamına sahip içeriklerle doldurulmaktadırlar. Soğukta muhafaza edilen buz kürelerinin soğumasıyla birlikte temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Buz kürelerini göz çevresi, yanak ve boyun bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Buz kürelerini cildinize maske yaptıktan sonra uygulamanız da maskenin etkisini arttıracaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünlerKullanınca kendinizi çok tatlı hissedeceğiniz stil ürünler
Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumlarıBugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları
Kimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyorKimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyor
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Yumurta ve zeytinyağını bakın nasıl kullanıyor

Yumurta ve zeytinyağını bakın nasıl kullanıyor

Bu yöntem sayesinde kışın üşümeden etek giyebileceksiniz!

Bu yöntem sayesinde kışın üşümeden etek giyebileceksiniz!

Aralıklı oruç ile 3 günde 3 kilo vermeniz mümkün

Aralıklı oruç ile 3 günde 3 kilo vermeniz mümkün

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.