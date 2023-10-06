Her sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalıkların belirtisi olabilir!

Sabahları güne yorgun ve uykusuz uyanmanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok kötü etkisi bulunuyor. Güne başladığınızda dinç ve uykunuzu almış bir şekilde uyanmak yerine yorgun olarak uyanıyorsanız bu sorunun temel sebebini araştırmanız gerekmektedir. Uykudan yorgun uyanmak uzun çalışma saatleri, yorgunluk, stres, kalp hastalıkları, düşük tansiyon, böbrek üstü bezlerinde düzensizlik, tiroit bezlerinin az çalışması gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Tiroit bezlerinin az çalışması yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu sebeple tiroit bezinin az çalıştığını işaret eden belirtilere dikkat ederek doktora görünmek büyük önem taşıyor.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık

Depresif bir hal ve mutsuzluk

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

Ellerde ve ayaklarda ödem

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

Unutkanlık, konsantrasyon azalması

Erkeklerde ergenlik gecikmesi

Kadınlarda adet azalması veya yokluğu

YORGUN UYANMANIN NEDENLERİ