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Her sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalıkların belirtisi olabilir!

06.10.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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Uyku, vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığınızda kendinizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmenizi sağlıyor. Kaliteli ve düzenli uyku kişiye enerji ve verimlilik katıyor. Uykunun yetersiz kalması sonucu çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Uyku problemlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Düzenli olarak uyku problemleri yaşıyorsanız doktora görünmenizde fayda var.

Her sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalıkların belirtisi olabilir!

Sabahları güne yorgun ve uykusuz uyanmanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok kötü etkisi bulunuyor. Güne başladığınızda dinç ve uykunuzu almış bir şekilde uyanmak yerine yorgun olarak uyanıyorsanız bu sorunun temel sebebini araştırmanız gerekmektedir. Uykudan yorgun uyanmak uzun çalışma saatleri, yorgunluk, stres, kalp hastalıkları, düşük tansiyon, böbrek üstü bezlerinde düzensizlik, tiroit bezlerinin az çalışması gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Tiroit bezlerinin az çalışması yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu sebeple tiroit bezinin az çalıştığını işaret eden belirtilere dikkat ederek doktora görünmek büyük önem taşıyor.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

  • Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık
  • Depresif bir hal ve mutsuzluk
  • Soğuk ortamlara tahammülsüzlük
  • Ellerde ve ayaklarda ödem
  • Terlemenin azalması
  • Ses kısıklığı
  • Kabızlık
  • Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı
  • Unutkanlık, konsantrasyon azalması
  • Erkeklerde ergenlik gecikmesi
  • Kadınlarda adet azalması veya yokluğu

hipertiroidi

YORGUN UYANMANIN NEDENLERİ

  • Uyku düzeninin bozulması
  • Uyku apnesi ve solunum sorunları
  • Stres ve anksiyete
  • Yorgunluk
  • Uyku hijyeni ve ortam koşulları
  • Altta yatan sağlık sorunları
  • Kalp ve tansiyon hastalıkları
  • Böbrek üstü bezlerinde düzensizlik
  • Tiroit bezlerinin az çalışması
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