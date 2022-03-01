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Her saniyesi ölümcül: Günde 4,8 saat telefondayız!

01.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günde ortalama 4,8 saatimizi cep telefonlarımızla geçiriyoruz. 10 yıl boyunca günde 17 dakika cep telefonu kullanmak beyin tümörü oluşumunu yüzde 60 artırıyor. Beyin tümörü ve nörolojik kanser tespiti dijital görüntüleme sistemi ile kolaylaşıyor.

Her saniyesi ölümcül: Günde 4,8 saat telefondayız!

Belirtileri arasında baş ağrısı, bulanık görme, denge kaybı, unutkanlık, yürüme ve konuşma bozuklukları bulunan beyin tümörü, cep telefonu kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. California Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 yıl boyunca günde yaklaşık 17 dakika cep telefonu kullanmak kanserli beyin tümörü riskini yüzde 60 artırıyor.

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App Annie araştırması ise insanların uyanık oldukları sürenin üçte birini akıllı telefonlarda geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelere ait verilere göre, günde ortalama 4 saat 48 dakika cep telefonunda vakit geçiriyoruz.

TÜMÖRÜ TESPİT EDEN YERLİ YAZILIM

Tümör tespiti için özel üretim görüntüleme sistemlerini yerli yazılımlarla geliştirdiklerine dikkat çeken Argenit kurucu ortağı Burak Buyrukbilen, “Beyin tümörlü hastalarda doğru tedavi yöntemini hızla bulmak gerekiyor. Bu, hekimler için zorlu bir süreç çünkü birçok farklı beyin tümörü türü var ve her hasta tedaviye farklı yanıt veriyor. Tümörlerin farklı hastalarda, farklı şekilde büyümesi, klasik görüntüleme sistemlerinden somut sonuçlar çıkarmayı zorlaştırabiliyor. Yapay zeka alt yapısıyla geliştirdiğimiz dijital görüntüleme sistemimiz, tümörle ilgili nicel analizler yaparak hekimlere bir ön tanı veriyor. Ön tanı raporu hekimlerimize Türkçe dil desteğiyle, en doğru ve hızlı şekilde ulaşıyor.” dedi.


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