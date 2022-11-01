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Her seferinde doruğa ulaştılar: Orgazma giden yol yine orgazmdan geçiyor!

01.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için kadınların hayat boyu bazı egzersizler yaptığı biliniyor. Özellikle yeni anneler doğum yaptıktan sonra pelvik taban kaslarını güçlendirmek için Kegel egzersizlerine yönelir. Yeni yapılan bir çalışma, kegel egzersizlerinden daha etkili bir sonuca ulaştı: orgazm!

Her seferinde doruğa ulaştılar: Orgazma giden yol yine orgazmdan geçiyor!

Kadınlar, özellikle yeni doğum yapanlar pelvik taban kaslarını güçlendirmek için Kegel egzersizlerini uygulamaya başları. Ancak bir çalışma orgazm olmanın Kegel egzersizinden daha da iyi olduğunu öne sürüyor.

PELVİK KASLARIN İYİLEŞMESİ ORGAZM

Hindistan'daki TSS Shripad Hegde Kadave Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar, orgazmın pelvik kasların iyileşmesine yardımcı olabileceğini iddia ettiler.

Araştırmacılar, bir grup ilk kez anne olan kadınların Kegel egzersizlerine katılmanın yanı sıra seks yapmalarını veya mastürbasyon yapmalarını istedi.

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Bu arada, başka bir gruptan sadece mesaneyi, kalça ve vajinayı çevreleyen kasları germeyi ve gevşetmeyi içeren Kegel rutinlerini yapmaları istendi.

ORGAZM GRUBU AÇIK ARA ÖNE ÇIKTI

Orgazm grubundaki kadınların, sadece Kegels egzersizleri yapanlara kıyasla daha güçlü pelvik taban kaslarına ve daha iyi seks yaşamlarına sahip olduğunu buldular.

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Hamilelik sırasında, büyüyen bebeğe yer açmak için gerildiğinden pelvik taban hasar görür. Zamanla, kaslar ağırlıktan dolayı zayıflar ve birçok kadın idrar tutamama, pelvik organ sarkması ve cinsel tatminde azalma yaşar. Bunu önlemeye yardımcı olmak için, yeni annelere genellikle pelvik taban kaslarında güç oluşturan egzersizler yapmaları önerilir.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYINLANDI

The Journal of Sexual Medicine'de sonuçlarını sunan araştırmacılar, orgazm ve Kegels grubundaki kadınların altı aylık çalışma boyunca ortalama 54 kez doruğa ulaştığını buldular.

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Bu arada, sadece Kegels grubundaki kadınlar, tüm zaman boyunca ortalama sadece yedi orgazm yaşadılar.

Çalışmanın amacı, cinsel doruk noktasından kaynaklanan istemsiz kasılmaların, Kegel'lerin gönüllü kasılmalarıyla aynı şekilde pelvik tabanı güçlendirmeye yardımcı olup olmayacağını araştırmaktı.


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