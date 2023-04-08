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Her şey ablasının çıplak fotoğraflarını babasının telefonunda görmesiyle ortaya çıktı! Engelli kıza 27 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu, 'pes' dedirten savunma

08.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir baba, 45 yaşındaki hafif zeka geriliği bulunan kızı Y.S.'ye, 16 yaşından itibaren 27 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Olay, ablasının çıplak fotoğraflarını babasının telefonunda gören kız kardeşin jandarmaya gitmesiyle ortaya çıkarken davanın duruşmasında baba "Suçlamaları reddediyorum. 71 yaşındayım ve yaşayan ölü gibiyim" dedi. Mahkeme, babaya 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Her şey ablasının çıplak fotoğraflarını babasının telefonunda görmesiyle ortaya çıktı! Engelli kıza 27 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu, 'pes' dedirten savunma

İğrenç olay, Konya Beyşehir'de geçen yıl 15 Kasım'da ortaya çıktı. Hafif zeka geriliği bulunan 45 yaşındaki ablası Y.S.'nin çıplak fotoğraflarını babasının telefonunda gören kız kardeş, durumu jandarmaya bildirdi. Y.S.'nin 16 yaşından itibaren 27 yıl boyunca babasının cinsel saldırısına maruz kaldığı ortaya çıkarken baba tutuklandı. Davaya ilişkin görülen duruşmada baba, "Suçlamaları reddediyorum. 71 yaşındayım ve yaşayan ölü gibiyim" savunmasını yaptı. Mahkeme, babayı 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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ABLASININ ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ BABASININ TELEFONUNDA GÖRDÜ

Beyşehir ilçesinde yaşayan H.Ç., 15 Kasım 2021 tarihinde jandarmaya giderek kız kardeşi Y.S.'ye babası Hüseyin Ç.’nin cinsel saldırısına uğradığını belirtip, şikayetçi oldu. H.Ç.'nin babasının cep telefonundaki ablasına ait çıplak görüntüleri görmesiyle ortaya çıkan olay sonrası Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Ç., tutuklandı.

"BUNU KİMSEYE SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Savcılık Hüseyin Ç., hakkında hazırladığı iddianamede, mağdur Y.S.'nin 16 yaşında evlendiği, babası Hüseyin Ç.'nin de kızı evlenmeden önce cinsel istismarda bulunduğu bilgisi yer aldı. Hüseyin Ç.'nin, kızı Y.S'ye yönelik eylemlerinin daha sonda da devam ettiği anlatılan iddianamede, ''Şüpheli Hüseyin Ç'nin mağdur Y.S.’nin 18 yaşını doldurduktan sonra en son 18.11.2021 tarihinden önceki 10 gün içerisinde olmak üzere farklı tarihlerde birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğu, şüphelinin mağdura karşı eylemler temadi eden eylem kapsamında olduğu, zincirleme suç hükümleri uygulanması gerektiği şüphelinin mağduru cinsel ilişkilerden sonra ‘bunu kimseye söylersen seni öldürürüm, seni keserim’ diyerek tehdit ettiği, şüphelinin mağdur istememesine rağmen zorla yanında yatırdığı, şüphelinin mağdura ait çıplak görüntüleri telefonuyla kayda aldığı, gerçekleştirilen eylemler yönünden mağdurun fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı, bu olayda fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olamayacağı, şüphelinin kabul edilen eylemleri zincirleme şekilde beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak alt soya karşı işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan alınan raporunda "Y-STR analizi ile erkek (Y) kromozomu üzerinde bulunan gen bölgelerinin çoğaltılması suretiyle bir erkek bireye ait Y-STR DNA profilinin elde edildiği, elde edilen Y-STR DNA profilinin Hüseyin Ç., isimli şahıstan alındığı belirtilen kan örneğinden elde edilen Y-STR DNA profili ile uyumlu olduğunun tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU: HAFİF ZEKA GERİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede Y.S. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ise zeka geriliğinin tespit edildiği belirtilerek, ''Y.S.’nin yapılan muayene incelemesinde 'Sınır -Hafif derecede Zeka Geriliği' tespit edildiği, kurulumuzca tespit edilen bu zeka geriliğiyle olay tarihindeki yaşıyla birlikte değerlendirildiğinde, mağduru bulunduğu olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına ve bu olayda fiile ruhsal yönden mukavemet etmesine mani olacak mahiyet ve derecede olduğu, dolayısıyla Y.S.'nin (ifadelerine göre) ilk evlendiği (16 yaş) tarihten önce başlamak suretiyle 2021 tarihine kadar mağduru bulunduğu olayda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı, bu olayda fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olamayacağı, kendisinde mevcut olan zeka geriliğinin hekim olmayanlarca ilk bakışta anlaşılamayabileceği ancak yakın tanıyanlarca ve tekrarlayan görüşmelerle anlaşılabileceği, beyanlarına itibar edilebileceği oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

BABADAN 'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Hüseyin Ç., savunmasında "Suçlamaları reddediyorum. 71 yaşındayım ve yaşayan ölü gibiyim. Adalete boynum kıldan ince, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Ç.’ye, ‘Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 26 yıl 3 ay, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan da 5 yıl olmak üzere 31 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti ayrıca ‘Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği, yargılama sırasında herhangi bir pişmanlık emaresi göstermeyişi ve suçu gizlemeye çalışan davranışları nazara alınarak hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına’ kararı verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinsel saldırı

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