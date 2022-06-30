Her şey bir anda oldu! Dehşete düşüren olayda 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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