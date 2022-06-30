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  4. Her şey bir anda oldu! Dehşete düşüren olayda 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

Her şey bir anda oldu! Dehşete düşüren olayda 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

30.06.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de korkunç bir olay meydana geldi. 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düştü. Küçük çocuk ağır yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Her şey bir anda oldu! Dehşete düşüren olayda 5 yaşındaki Belinay ağır yaralandı

Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü.

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KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kayseri
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