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Her şey bir anda oldu, yüzüne asit attı! 'Neden yaptınız' sorusuna bakın ne cevap verdi

14.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşanan borç tartışmasında Halil Pesin, iplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attı. Kaydı'nın sol gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşanırken Pesin ise tutuklandı. Peşin, adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusuna "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Her şey bir anda oldu, yüzüne asit attı! 'Neden yaptınız' sorusuna bakın ne cevap verdi

Denizli'de yaşanan borç tartışmasında korkunç bir olay yaşandı. Fabrika ortakları arasında çıkan tartışmada ortaklardan biri diğerinin yüzünde asit attı. Asitin atılması sonucu yüzü yanan Muzaffer Kaydı'nın sol gözünde yüzde 90 görme kaybı meydana geldi. Adliyeye sevk edilen Pesin "Neden asit attınız?" sorusuna "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi. Pesin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil Pesin arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Pesin, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese geldi.

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YÜZDE 90 GÖRME KAYBI MEYDANA GELDİ

Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, Ankara'da özel hastaneye gittiği ve sol gözüyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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"30 YILLIK SERMAYEM GİTTİ"

Halil Pesin, adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sorması üzerine, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti" diye konuştu.

Kaynak: DHA-AA

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