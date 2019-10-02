Her şey ders anında oldu

İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı. Binanın boşaltılması sonrası okul yönetimi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, hocaların fark etmesi ile 4 bin 500 öğrenci kapasiteli okulun ders anında boşatıldığı ifade edildi. İstanbul’un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8’lik depremde Tekirdağ’da da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, kolonlarının çatlaması nedeniyle boşaltıldı. Hasar gören bina tamamen boşaltılırken binanın çevresine şerit çekildikten sonra güvenlik önlemleri alınarak, öğrenci ve hocaların alana girmesi yasaklandı. Öğrencilerin başka bir binada eğitim göreceği öğrenildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin bina alanına gelerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Şahin ve okul yönetimi konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, hocaların fark etmesi ile binanın boşatıldığını ifade etti.

“Olumsuz şeklinde bir raporumuz mevcuttu” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz İstanbul Silivri açıklarındaki 5.8 şiddetindeki depremden dolayı çevre iller ve ilçelerimizde bazı hasarlar meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu en eski binalarımızdan bir tanesi. Geçmişte depreme dayanıklılıkla alakalı olumsuz şeklinde bir raporumuz mevcuttu. Geldiğimiz günden itibaren bu bize bildirilmişti. Biz de göreve geldikten sonra gerekli bütçeyi çıkardık. Şu anda da yeni binanın projesi çiziliyor. En kısa zamanda ihalesi de sonuçlanacak. Yeni inşaatımıza inşallah başlayacağız. Son gerçekleşen depremden sonra okul yönetimimizden bizlere bildirildi. Bazı kolonlarımızda sıyrıklar olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Biz de derhal okul yönetimimize talimat verdik. Öğrenci arkadaşlarımızın, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin sağlığı, can güvenliği önceliklerimizden bir tanesi. Biz de derhal boşaltılması yönünde talimat verdik. Sayın Valimizi de konu ile ilgili bilgilendirdik eksik olmasınlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde bilgilendirildi. Oradan da tespite gelecekler. Tespit sonucunda nihai karar verilecek. Binanın yıkılıp yıkılmaması ile alakalı. Fakat gördüğünüz gibi biz şeridimizi çektik öğretim elemanlarımız, idari personelimizi ve öğrencilerimizi binaya almıyoruz. Eğitim kesintisiz devam ediyor. Çevre binalarımızda fakültelerimizde olanaklar dahilinde devam etmeye de çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sınavlarda sıkıntımız olabilir”

Konu ile ilgili dün bilgi aldıklarını ifade eden Rektör Şahin, “Öğleden sonra tarafımıza bilgi verildi. Biz de derhal talimat verdik. Derhal binayı boşalttılar. Gördüğünüz gibi gerekli önlemler alındı. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulun kapasitesi 4 bin 500 civarında. Çevre binalarımızda Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve İlahiyat Fakültemiz hemen yanlarımızda devam eden inşaatlarımız var. Oradan bazı kısımları devreye sokmaya çalışacağız. Kamusal binalarda eğitim yapılabilecek binalar olursa önerimizi getireceğiz inşallah. Onlarında değerlendirebiliriz ama şu an çevre birimlerimizde devam eden öğrenciler açısından bir sıkıntı yok. Sıkıntımız sınavlarda olabilir. Çünkü sınavlarda tüm öğrenciler katılıyor. Sınavlarda tam kapasite dolu oluyor. Orada sıkıntı yaşayabiliriz. Onunla ilgili çözüm önerileri ilgili yetkililere bildireceğiz. İnşallah olumlu sonuçlar alırız” dedi.

“Hocalarımızın fark etmesi sonucunda bir önceki depremin etkileri olabileceği söylediler”

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ise “Dün öğleden sonra eğitim öğretim esnasında kolonlarda yapı denetimden inşaat programından hocalarımızın fark etmesi sonucunda bir önceki depremin etkileri olabileceği söylediler. Ama oldukça kampüsümüzün en eski iki okulundan birisi. Bir kolon zararı meydana geldi. Bize bildirildi. Bu olay B blok birinci katta meydana geliyor. Apar topar hemen oraya intikal ettik. Rektör yardımcımız ve genel sekreterimize bilgi verdikten sonra hemen orayı boşalttık. Ders esnasında bu gerçekleşiyor. Burası kampüsün en büyük okulu. Öğrenci kapasitesi çok yüksek bir okul. Acil toplanma bölgesine öğrencilerimizi tahliye ettik. Memurlarımızı çıkarttık elektriğimizi, suyumuzu ve doğal gazımızı akabinde bölgeyi terk ettik” diye konuştu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan bir öğrenci ise yaptığı açıklamada, “Depremden dolayı bazı çatlakla oluştu. Okul şu anda kapatıldı. Başka bir yerde derslere devam edeceğimizi söylediler. Bir buçukta dersimiz var geldik işte” ifadelerini kullandı.

