Her şey geçmeyen öksürükle başladı... Tıpta ender rastlanıyor: Dev tümör ameliyatla çıkarıldı!

İzmir'de özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, tıpta yaklaşık 2,5 milyonda bir görülen nadir tümörlerden "mediastinal anterior liposarkom" tanısı konulan hasta sağlığına kavuştu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, hastanın göğüs boşluğundan 22 santimetre boyutunda ve 1,1 kilogram ağırlığında dev bir kitle çıkarıldı.

İzmir'de bulunan özel bir hastanede sıra dışı bir operasyona imza atıldı. Tıpta yaklaşık 2,5 milyonda bir görülen nadir tümörlerden mediastinal anterior liposarkomun tespit edildiği Ahmet Arslan (32), Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

"4 AYDIR NEFES DARLIĞI YAŞIYORDU"

Hastalarının yaklaşık 4 aydır giderek artan nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikâyetleriyle hastanelerine başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Gürhan Öz, "Yapılan tetkiklerde kalp ve büyük damarlara çok yakın, kalp zarını tutmuş, 22 cm boyutunda ve yaklaşık 1,1 kilogram ağırlığında dev bir kitle tespit ettik. Açıkçası, bu gördüğüm en büyük mediastinal anterior'du" dedi.

"NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR"

Hastanın daha önce sol akciğerinden ameliyat edildiğini, radyoterapi ve kemoterapi aldığını belirten Prof. Dr. Öz, "Hastamız uzun bir süre sağlıklı yaşamına devam etmişti. Ancak son dönemde şikâyetleri artınca farklı merkezlere başvurmuş, fakat ameliyatın çok riskli olduğu söylenmişti. Bu hastalık 2,5 milyonda bir görülen nadir tümörlerden biridir" diye konuştu.

"TEK ÇÖZÜM CERRAHİ"

Liposarkom vakalarında cerrahinin öncelikli tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öz, "Bu tür tümörler ilaç ve radyoterapiye dirençlidir. Eğer semptom oluşturmuş ve evresi uygunsa tek çözüm cerrahidir. Biz de hastamızı tüm detaylarıyla değerlendirdik ve kısa sürede ameliyat kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"KALP ZARIYLA BİRLİKTE ÇIKARILDI"

Yaklaşık bir hafta içinde tüm tetkiklerin tamamlandığını ve operasyonun gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Öz, şunları söyledi: "Tümör, kalp üzerine oturmuştu ve kalp zarını da tutmuştu. Bu nedenle kalp zarıyla birlikte çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızla toparladı ve kısa sürede taburcu edildi"

"YAŞAM KALİTESİ ARTTI"

Böylesine büyük tümörlere çok nadir rastlandığını vurgulayan Prof. Dr. Öz, "Bu vaka hem zorluk derecesi hem de riskleri açısından oldukça önemliydi. En önemlisi de hastamız artık nefes darlığı, öksürük, göğüs sıkışması ve ölüm korkusu yaşamıyor. Yaşam süresini uzatan ve yaşam kalitesini artıran bir sonuç elde ettik" diye konuştu.

"DAYANAMAYACAK HALE GELİNCE TEKRAR AMELİYAT OLDUM"

Geçmeyen kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten hasta Ahmet Arslan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "İlk başta kuru bir öksürükle başladı, geçmeyen bir kuru öksürük yaklaşık 1-1,5 ay sürdü. Bu durum beni rahatsız ettiği için hastaneye başvurdum. Çekilen filmlerde içeride büyük bir kitle olduğu tespit edildi ve ilk ameliyatımı oldum. Takiplerimde, 2 sene sonra tekrar bir tekrarlama süreci yaşandı. Yine aynı şekilde kuru öksürük, gıcık ve göğüs ağrısı şikayetleriyle karşılaştım. İkinci ameliyatı oldum. Ancak 3. yılında bir daha tekrarladı."

"TÜM AĞRILARIM GEÇTİ"

Daha sonra yaşadığı ameliyat ve iyileşme sürecinin ardından tamamen ağrılarının geçtiğini söyleyen Arslan, Prof. Dr. Öz ve ekibine teşekkür etti. Arslan, "İlk ameliyattan tam 21 ay sonra nüksetti. İkinci ameliyattan 23 ay sonra yeniden tekrarladı. Yaklaşık 1,5 ay önce yine kuru öksürük, gıcık ve göğüs ağrısıyla mücadele ettim. Artık dayanamayacak hâle gelince Gürhan hocamıza başvurdum. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tekrar büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Sağ olsun hocam ameliyatımızı gerçekleştirdi. Şu an gayet iyi durumdayım. Ameliyat olalı tam 15 gün oldu. 5. gün taburcu oldum. Şu an 10 günün üstünden geçti ve gayet iyiyim, hiç ameliyat olmamış gibiyim. Sürekli nefes aldıkça göğsümde baskı hissediyordum, ağrılarım oluyordu. Şimdi bunların hepsi geçti. Tümörün fotoğrafını görünce hakikaten çok şaşırdık. Hocam Allah razı olsun, tek parça halinde çıkardı. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

(İHA)

