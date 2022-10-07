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  4. Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Tek tek bahçesinde bulunan ağaçlara astı

Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Tek tek bahçesinde bulunan ağaçlara astı

07.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bahçesindeki meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" not asan kişi görenin takdirini topluyor. Bahçenin sahibi Yaşar Demiral, hamile bir kadının bahçenin önünden geçerken şeftali ağacını görüp canının çektiğini söylemesi üzerine böyle bir yola başvurduğunu, meyvelerden bundan sonra herkesin alabileceğini dile getirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7048. Sokak'taki evinin bahçesinde meyve ağaçları olan Yaşar Demiral, yoldan geçenlerin meyvelerinden gönül rahatlığıyla alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı. Demiral, gazetecilere yoldan geçenlerin bahçelerinde bulunan ağaçlardaki meyvelerden yiyebilmesi için yazıyı astığını söyledi.

HAMİLE BİR KADININ CANININ ÇEKMESİYLE BAŞLADI

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

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Evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti. Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.

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(AA)

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