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  4. Yanından geçen hemen telefona sarıldı! Ağaçların arasında bulundu

Yanından geçen hemen telefona sarıldı! Ağaçların arasında bulundu

22.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dengesini kaybedip dereye düşen bir kişi bir ağaç dalına tutunarak yardım bekledi. O anları gören vatandaşlar ekiplere haber verirken, söz konusu kişi halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Menderes Kahveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yanından geçen hemen telefona sarıldı! Ağaçların arasında bulundu

Bursa'da meydana gelen olayda Menderes Kahveci, Yıldırım ilçesinde dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere'ye düştü. Şiddetli yağış nedeniyle debisi artan suda bir süre sürüklenen Kahveci, kıyıdaki ağaca tutunarak bulunduğu yerde mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR HEMEN TELEFONA SARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Yıldırım Emniyet Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahveci'nin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, onu halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkarttı.

112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Kahveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA-20220922-28963339-28963337-BURSADA_DUSTUGU_DEREDE_SURUKLENEREK_AGACA_TUTUNAN_KISI_KURTARILDI

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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