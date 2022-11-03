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Her şey o yemeği yaparken oldu, kendini zor bela dışarı attı! Polis, itfaiye seferber oldu

03.11.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olay tüm ekipleri seferber etti. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan kadın kızartma yaparken sıçrayan yağların tutuşması üzerine havluyla müdahale etmeye çalışan kadın, yangın çıkmasına neden oldu. Büyük korku yaşayan kadını ise komşuları ayran ikram ederek teselli ederken, ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Her şey o yemeği yaparken oldu, kendini zor bela dışarı attı! Polis, itfaiye seferber oldu

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan Ebru Aslan, ocakta kızartma yaptığı sırada sıçrayan yağlar tutuştu. Bu sırada panikleyen Aslan, yangını mutfak havlusu ile söndürmek istedi. Başarılı olamayınca ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sırada ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

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Büyük korku yaşayan kadının yardımına ise komşuları koştu. Komşularının yardımı ile aşağı indirilen kadın teselli edilerek ayran ikram edildi. Yangında mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

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(İHA)

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