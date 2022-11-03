Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı... 'İkinci çocuk hayallerimiz vardı'

Olay, İzmir Bayraklı'daki bir kamu kurumunda meydana gelmişti. Kurumda Daire Başkanı A.A.T., odasında silahını temizlerken silah ateş aldı. Olayda memur A.A. ağır yaralandı. 45 gün hastanede yaşam mücadelesi veren A.A. bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı, 18 kilo verdi ve aldığı kortizonlar nedeniyle kalça kemikleri eridi. Olayla ilgili daire başkanı hakkında istenen ceza belli olurken A.A.'nın eşi, "Eşim 45 gün hastanede yaşam savaşı verdi, 15 gün de evde yataktan dahi kalkamadı. Ben ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayallerimiz vardı... Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi?" dedi.

Silahla vurulan A.A

ŞAHSİ SİLAHINI MAKAM ODASINA GETİRDİ

İzmir Bayraklı'da bir kamu kurumunda daire başkanı olarak çalışan A.A.T.'nin makam odasında patlayan silah nedeniyle biri memur iki kişi vuruldu. 22 Şubat'ta yaşanan olay iddiaya göre A.A.T.'nin şahsi silahını makam odasına getirmesiyle başladı. Daire başkanı tabancasını temizletmek için tasfiye memuru A.A.'dan yardım istedi. Silahtan anlamadığını belirten A.A., gün içerisinde kuruma gelecek kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebileceklerini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Saatler sonra kuruma gelen Uzman Çavuş E.G. ve av bayii işletmecisi E.Ç., A.A'niIn ricası üzerine silahın temizlenmesine yardımcı olmak üzere daire başkanı A.A.T.'nin yanına gitti.

Daire başkanı A.A.T

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sabah'tan Bulut Yamandağ'ın haberine göre makam odasına giren E.Ç. selamlaştıktan sonra A.A.T.'nin şarjörünü çıkarıp kendisine uzattığı silahı aldı. E.Ç.'nin temizlemek için kapak takımını açmaya çalıştığı silah 52'inci saniyede ateş aldı. Namludan çıkan mermi önce E.Ç.'yi sol elinden ardından da hemen yanındaki memur A.A.'yi karnından vurdu. Ağır yaralanan A.A. kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI AMA HAYATI KARARDI

Ameliyata alınan A.A. yoğun bakımda verdiği 45 günlük ölüm-kalım savaşını kazansa da bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı 45 günde 18 kilo verdi ve aldığı kortizonlar nedeniyle kalça kemikleri eridi. Yaşadıklarının ardından savcılığa şikayette bulunan A.A.'NIN görev yeri de değiştirildi.

Yaşananlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede A.A.'yı vuran silahın aynı gün sabah saatlerinde aynı odada yine ateş aldığı belirtildi. Konuya ilişkin iddianamede "A.A.T'nin 22 Şubat günü saat 09.00 sıralarında silahı incelerken silahın aniden patladığının ve merminin odada bulunan koltuk ve duvarı deldiğinin, bu olaya ilişkin emniyet yetkililerine bildirmeye gerek duymadıklarının, duvar kontrol edildiğinde 10 santim çapında tadilat izi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan iddianamede "bilirkişi raporunda A.A.T.'nin 6 kişinin bulunduğu kapalı ve dar bir oda içerisinde tabancasını doldur boşalt yapmadan silahı temizlemesini istediği kişiye boş bir oda temin etmeden silahın temizleme işlemini başlatmasında kusurlu olduğunun tespit edildiği ve A.A.T.'nin ve E.Ç.'nin taksirle yaralama suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri yer alırken A.A.T. ve E.Ç. için 3 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

"İKİNCİ ÇOCUK HAYALLERİMİZ VARDI"

15 yıllık devlet memuru A.A'nın eşi G.A. "Eşim 45 gün hastanede yaşam savaşı verdi, 15 gün de evde yataktan dahi kalkamadı. Ben ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayallerimiz vardı... Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? O silah aynı günün sabahında yine ateş almış ama kimse emniyete bilgi vermemiş. Eğer emniyetin bilgisi olsaydı eşim vurulmayacaktı. Bunca şeyden sonra bir de eşimin görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet yerini bulsun" dedi.

