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  4. Her şey saniyeler içinde oldu! Kaldırımda yürürken kendini çukurda buldu

Her şey saniyeler içinde oldu! Kaldırımda yürürken kendini çukurda buldu

05.02.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir kişi yolun çökmesiyle kendisini 2 metrelik bir çukurun içinde buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saniyeler içinde meydana gelen olayda, vatandaşın çukurun içine düştüğü anlar yer aldı. Şahıs, 2 saatlik çalışma ile kurtarılabildi.

Olay, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Dağdeviren’in yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yeniden oluşabilecek çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken, bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla toprağı kazdı. Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARDIMA GİDEN ARKADAŞI DA DÜŞTÜ

Sait Dağdeviren'in çukura düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırımın çöktüğü ve Dağdeviren’in çukura düştüğü görüldü. Görüntülerde yardıma koşan Dağdeviren’in arkadaşının da çukurun içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.

İHA

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