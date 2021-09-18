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  4. Her şeye sebep aracın bir anda açılan kapısı! Üzerinden kamyon geçti

Her şeye sebep aracın bir anda açılan kapısı! Üzerinden kamyon geçti

18.09.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, park halinde kapısı açılan kamyonete çarpan motosikletteki iki kardeş yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Ali El Asaf kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi Muhammed El Asaf (16) ise aynı yönde seyreden kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazaya karışıp kaçan kamyonetin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Her şeye sebep aracın bir anda açılan kapısı! Üzerinden kamyon geçti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu iki kardeşin bulunduğu motosiklet, market önünde park halinde bulunan bir kamyonetin açılan kapısına çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet üzerinde bulunan iki kardeş ile birlikte devrildi.

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YOLA SAVRULAN GENCİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Motosikleti kullandığı iddia edilen Ali El Asaf'ın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada arka koltukta oturan kardeşi Muhammed El Asaf ise yola savruldu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir kamyonet yola savrulan gencin üzerinden geçti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kazada Muhammed El Asaf olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yola savrulan gencin üzerinden geçtikten sonra olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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