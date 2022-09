Her tarz ve bütçeye uygun 2022'nin modası olacak blazer çeşitleri

Kombinlerinize maskulen ve cool bir hava katmayı sevenlerden misiniz? O hâlde doğru yerdesiniz. Blazer ceketlerin maskulen tavrı ile stilinizi güçlendirebilirsiniz. Eğer birçok model arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız 2022 yılında dikkatleri çekecek, aldıktan sonra sizi asla pişman etmeyecek blazer ceket modellerini derledik. Haydi gelin, göz kamaştırmanızı sağlayacak blazer ceket modellerine hep birlikte göz atalım!

1. Sade ve şık tasarımı ile: DeFacto Oversize Fit Blazer Ceket

DeFacto Oversize Fit Blazer Ceket, oldukça sade ve şık bir tasarım ile karşınıza çıkıyor. Loose fit kesime sahip olan ceketin omuz kısımlarında vatkalar yer alıyor. Taş rengi, dirsek kol tasarımı ve uzun etek boyuyla pek çok kombine kolayca uyum sağlayacak şık modeli ister jean ve tişörtlerle kombinleyin ister elbiselerin üzerine giyin. Zamansız, sade ve şık görünümlü blazer ceket, yumuşacık kaliteli viskon kumaşıyla uzun yıllar size eşlik ediyor. Elbise dolabınızın vazgeçilmezi olacak ceket sizi bekliyor, acele edin!!

2. Tek dokunuşla her kombininiz çok şık: Trendyolmilla Camel Astar Detaylı Blazer Ceket

Trendyolmilla Camel Astar Detaylı Blazer Ceket, klasik tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Aynı zamanda hangi kombinle kullanırsanız kullanın, o kombini klasik ve şık bir hâle getirir. Yedi farklı renk seçeneği ve geniş beden skalası arasından kendinize uygun ürünü rahatlıkla bulabilir, göz dolduran kombinlere imza atabilirsiniz. Şıklık ve rahatlığı bir araya getiren blazer ceket, hayat kurtarıcı parçalarınız arasında yer almaya aday. Siz de her ortama uyum sağlayacak bir parça ile maskulen tavrınızı güçlendirmek isterseniz modeli incelemeden karar vermeyin deriz.

3. En popüler ürünler listesinde: Koton Kadın Kruvaze Düğmeli Katlı Yaka Kareli Blazer Ceket

Zamansız tasarımı ile en popüler ürün listesinde yerini alan Koton Kadın Kruvaze Düğmeli Katlı Yaka Kareli Blazer Ceket, 2022 yılının vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. Gri kareli kumaşı ile serin sonbahar günlerinde yapacağınız kombinlerin tamamlayıcısı olacak ceket, tarzınızı bir üst seviyeye taşır. Üstelik hemen hemen her ortama uyum sağlayabildiği için modeli günlük ya da ofis kombinlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Konforu şıklıkla buluşturan model; bel hizasındaki boyu, uzun kolları, kruvaze yakası ve iki adet siyah düğmesiyle gören herkesin beğenisini kazanır.

4. İçinizdeki gücü ortaya çıkaracak: Bershka Feminen Kesim Blazer

Blazer ceketleri seviyor ancak feminen tavrınızdan ödün vermek istemiyorsanız sıradaki ürüne bayılacaksınız. Bershka Feminen Kesim Blazer, oldukça klasik bir tarza sahip. Pek çok kombin ile uyumlu olabilecek blazer ceket, hemen her kombinde rahatlıkla kullanılabildiği için her kadının dolabında olması gereken kurtarıcı parçalardan biri. Kombin yapmaya üşendiğiniz bir günde bile ceketi giyerek her kıyafeti oldukça şık ve havalı gösterebilirsiniz. Dört farklı renk seçeneği ve geniş beden skalası sayesinde tarzınıza en uygun modeli seçebilir, bulunacağınız her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

5. Hiç hissetmediğiniz kadar cool hissedeceksiniz: Bershka Suni Deri Oversize Blazer

Havalı tarzından ödün vermeyen bir blazer ceket arayanlar, sizi buraya alalım. Bir blazer ne kadar cool olabilirse o kadar cool bir modelle karşınızdayız, Bershka Suni Deri Oversize Blazer! Oversize duruşu, uzun etek ve kol boyu, cep detayları, tek düğme kapamasıyla gören herkesin beğenisini kazanan parça; oldukça sade kombinleri bile hareketlendirir. Pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan modeli serin sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Maskulen tarzınızı yansıtacak şık model, kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar kombinlerinize eşlik edecek.

6. Size baharı getirecek bir model: Koza Butik Kadın Blazer Ceket

Koza Butik Kadın Blazer Ceket, canlı rengi ile insanın içinde çiçekler açtıran bir model. Koza Butik tarafından üretilen ceket, yumuşak ve likralı kumaşı ile rahatlığı da ön plana koyuyor. Özellikle mevsim geçişlerinde kombin yapmayı fazlasıyla kolaylaştıracak blazer ceket ile rengârenk kombinlere imza atabilir ya da tek renk kombinlerinizi hareketlendirebilirsiniz. Uzun boyu, cep ve siyah düğme detaylarıyla hareket kazanan parçayı ister günlük ister ofis kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Çok severek giyeceğiniz blazer ceket için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

7. Soğuk günlerde de şıklığınızdan ödün vermeyin: Van Der Rich Blazer

Soğuk günleri geliyor. "Soğuk havalarda da blazer şıklığından vazgeçmem." diyorsanız Van Der Rich Blazer'a göz atın deriz. Oldukça zarif görünen model hem içinizi ısıtacak hem aradığınız blazer şıklığını size sunacak. Standart beden olan parça 36 ile 44 beden arası her kadının rahatlıkla tercih edebileceği bir model. İki farklı renk seçeneği sunan parça; uzun kesimi, yanlarında yer alan kullanışlı cepleri, kruvaze yakası ve iki adet düğmesiyle estetik bir duruş sergiler. Siz de serin havalarda içinizi ısıtacak bir parça arayışındaysanız modele mutlaka bir şans verin.