"Her türlü bedeli ödedi" diye duyurdu! CHP'den dikkat çeken açıklama: Adayımız belli

Son günlerde gündem olan "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde konuşan Seyit Torun, "Bizim adayımız belli. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

Torun, partisinin Bodrum ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SEYİT TORUN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP'li belediyelerin bulunduğu illeri ziyaret ederek belediye başkanları ve örgütleri ile bir araya gelip sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Torun, bu kapsamda Muğla'ya geldiğini söyledi. Vatandaşlarla da görüşüp bu süreç içerisinde belediyelerin daha iyi hizmet verebilmesi, kamuoyu nezdinde de sorunların çözülebilmesi adına sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Torun, "Bu yolda yürürken birlikte hangi konularda iş birliği yapabiliriz bunların çabası içerisindeyiz. Yerelden genele bu başarıyı nasıl artırabiliriz bunları konuşuyoruz. Bu nedenle üç gündür Muğla'dayız." diye konuştu.

"Her seçim için çok önemli dedik ama bu seçim gerçekten çok önemli." diyen Torun, "Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onlara tekrar onaylama fırsatı verirsek ondan sonra ne olacağını bilemeyiz. Bize 3,5 yılda bunu yapanın yarın böyle bir gücü tekrar eline geçirdiğinde ne yapabileceğini bilemeyiz. O yüzden bir saniye dahi boş vaktimizin olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'DEN VE MHP'DEN ALDIĞIMIZ BELEDİYELERİMİZ BORÇ YÜKÜ ALTINDAYDI"

CHP Genel Başkanı'nın, milletvekilinin ve örgütün yollarda olduğunu ifade eden Torun, şöyle devam etti:

"Hep beraber yollarda olmamız lazım. Kapı kapı, ev ev ziyaret edip içinde bulunduğumuz durumu anlatıp çözüm yollarını da anlatmamız lazım. Bu ülkenin kaynakları bu ülkenin sorunlarını çözmeye yeter. Yeter ki o kaynakları doğru yerde kullanın, liyakatli kadrolar oluşturun, çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Özellikle AK Parti'den ve MHP'den aldığımız belediyelerimiz borç yükü altındaydı. Personel yükü vardı. İnanılmaz bir savurganlık vardı. Bir bütçe disiplini uygulandı, kaynaklar doğru yerde kullanıldı ve süreç doğru bir şekilde takip edildi. Bugün her biri tıkır tıkır çalışıyor. Yerelde yaptıysak genelde de yaparız. Başaracağımıza olan inancımız tam."

"ADAYIMIZ BELLİ"

Cumhurbaşkanı adayının neden açıklanmadığına, kimin olacağına dair sorular sorulduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Biz adayımızı altılı masanın da iradesiyle günü gelince açıklarız. Erdoğan talep etti diye onun tuzağına düşmeyiz. Onun açtığı alana girmeyiz. Adayımız nasıl olacak? Bizim adayımız belli. Sonuçta hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşünü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var. Aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette altılı masa bunun kararını verecek ve oluşturacak. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim."

Seyit Torun, program kapsamında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı da merkez binadaki makamında ziyaret etti. Aras ziyarette, yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında Torun'a bilgi verdi.

Torun'a programlarında, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin ve İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile partililer de eşlik etti. (AA)

