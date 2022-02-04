Her türlü kıl, tüy sorununuzu anında çözmenize yardımcı olacak en iyi epilasyon aletleri

Ağda, cımbız, jilet ve epilasyon aletleri istenmeyen tüy problemlerinin çözümünde imdadımıza koşar. Tüy sorununu çözmede her birinin farklı yeri olsa da epilasyon aletleri hem uzun süren pürüzsüz etkisi hem pratik kullanımıyla ilk tercihler arasında yer alır. Siz de vücudunuzun çeşitli bölgelerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, tüy sorununa hızlı çözüm getirecek, kullanışlı ve pratik bir epilasyon aleti arayışındaysanız en kaliteli ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Konforlu kullanımıyla Philips BRE700/05 Epilasyon Aleti

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En iyi epilasyon aleti modelleri arasında yer alan Philips BRE700/05 Epilasyon Aleti, optimum temas başlığı sayesinde cildinizle maksimum seviyede temas kurar. Böylece en kısa tüyleri bile almanıza yardım eder. Hassas bölge başlığıyla koltuk altı, yüz ve bikini bölgesinde rahatça kullanabilirsiniz. Güçlü ışığı, ince tüyleri fark ederek pürüzsüz temizlik yapmanıza imkanı verir. Geniş epilasyon başlığı ile daha fazla tüye ulaşarak kısa sürede epilasyonu bitirebilirsiniz. Kaymayı önleyen ve suya dayanıklı tasarımıyla ürünü suyun altında da güvenle kullanabilirsiniz. Kablosuz olduğu için epilasyon sırasında rahat hareket edebilirsiniz.

2. Çok amaçlı ürün arayanlara Yopigo Epilasyon Aleti

"En iyi epilasyon aleti hangisi?" diye soracak olursanız çok amaçlı kullanabileceğiniz Yopigo Epilasyon Aleti'ni tercih edebilirsiniz. Epilasyon, tırnak törpüsü ve topuk taşı gibi birçok kullanım için uygun başlıklara sahip cihaz, birden fazla ihtiyacınıza cevap verir. Hem kuru hem ıslak kullanabileceğiniz cihazı kompakt olduğu için istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kablosuz tasarımı, epilasyon yaparken rahat hareket etmenizi sağlar. Yıkanabildiği için işiniz bittikten sonra kolayca temizlenir. 8 saatte şarj olan cihazı 45 dakika boyunca aralıksız kullanabilirsiniz. Cihazın üzerinde bulunan LED ışık, şarjın dolup dolmadığı kontrol etmenizi yardım eder. Her türlü cilt tipi için rahatlıkla tercih edilebilen ürünü yüz, bacaklar, koltuk altı ve bikini bölgesi için kullanabilirsiniz.

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3. Kompakt tasarımıyla kolay taşınan Braun 3440 Silk-Epil Epilasyon Aleti

Oldukça hafif ve küçük tasarımlı Braun 3440 Silk-Epil Epilasyon Aleti'ni her yere taşıyabilirsiniz. 2 kademeli hız ayarı bulunan ürün, ihtiyacınıza uygun hızı seçmenize yardımcı olur. Pille çalışan epilasyon aletini seyahatlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kablosuz tasarımı sayesinde epilasyon sırasında rahat hareket etmenizi sağlar. Açma kapama tuşuyla istediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz cihaz, 20 adet cımbız sayısıyla tüylerinizden kısa sürede kurtulmanıza yardım eder. Aydınlatma ışığı ise ince tüylerin gözden kaçmasını engeller. Temizleme fırçasıyla kolayca temizlenir. Masaj silindirleri ise epilasyon sırasında cildi rahatlatır. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

4. Hafif yapısıyla sizi yormayan Arzum AR5029 Rosy Epilasyon Cihazı

Pratik ve kullanışlı bir ürün arıyorsanız Arzum AR5029 Rosy Epilasyon Cihazı'nı tercih edebilirsiniz. Ürün, hafif yapısıyla kolay taşınır. Küçük tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. En kısa tüyleri bile aldığı için uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarabilirsiniz. Yuvarlak tasarımlı ürün, avuç içinize tam olarak oturur ve rahat epilasyon yapmanıza yardımcı olur. 18 cımbızlı epilasyon başlığı sayesinde pürüzsüz bir vücuda kavuşabilirsiniz. Ergonomik gövdesiyle kolay kullanılan ürün, kablolu tasarımı sayesinde epilasyon işleminizin yarıda kalmasını önler. 2 farklı hız kademesi ise ihtiyacınıza uygun hızı seçmenizi sağlar.

5. En kısa tüyleri bile temizleyen Rowenta EP8061 Epilasyon Cihazı

24 adet yüksek hassasiyetli cımbızı bulunan Rowenta EP8061 Epilasyon Cihazı, kısa sürede tüylerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. Yumuşak, kolay kaymaz yüzeyi sayesinde konforlu ve temiz bir epilasyon sunar. Hijyenik paslanmaz çelik cımbızlarıyla sağlıklı ve güvenli bir epilasyon işlemi sağlar. Ciltte daha iyi kayan başlığı, rahatlatıcı, sakinleştirici ve koruyucu özellikleriyle hem sürtünmeyi hem tahrişi azaltır. Tenle maksimum temas kuran cihaz, en kısa tüyleri bile koparmadan kökünden alır. Bu sayede pürüzsüzlüğün keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Farklı başlıklarıyla ihtiyaçlarınızı karşılayan epilasyon aletini ister kuru ister ıslak ortamlarda tercih edebilirsiniz. 2 farklı hız ayarına sahip ürün, 1 saatlik şarj ile tam 40 dakika boyunca aralıksız temizlik imkanı sunar. Kablosuz tasarımı ise epilasyon sırasında hareket özgürlüğü sağlar.

6. 4 haftaya kadar pürüzsüz görünüm için Braun Silk-epil 9 Epilasyon Cihazı

En iyi epilasyon aleti markası arasında yer alan Braun Silk-epil 9 Epilasyon Cihazı, 12 parçadan oluşur. MicroGrip cımbız teknolojisi sayesinde ağdanın bile ulaşamadığı en kısa tüyleri kökünden alarak 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sunar. Ürün; masaj başlığı, eksfoliasyon fırçaları, yüz temizleme fırçası ve ek 2 adet fırça kafası içerir. Yüz temizleme fırçasıyla yüzünüze peeling yapmanıza imkan verir. Masaj başlığı, kan dolaşımını harekete geçirerek cildin daha canlı ve güzel görünmesine yardımcı olur. Eksfoliasyon fırçası ise ciltteki ölü hücreleri temizleyerek tüylerin doğru şekilde uzamasına destek olur. Hem kuru hem ıslak kullanıma uygun cihazı istediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. Darbeli titreşimle epilasyon sırasındaki acıyı aza indirir. Döner başlık, zorlu bölgelere uyum sağlayarak en iyi temizliği yapmanıza imkan verir. Akıllı ışık, ince tüyleri görmenize yardımcı olur. Cihaz, 1 saatlik şarjla tam 40 dakika kesintisiz çalışır.

7. Kısa sürede temizlik için Fakir IPL Epilasyon Cihazı

Sık sık epilasyon yapmakla vakit kaybetmek yerine lazer uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Ancak güzellik salonlarında uzun saatler harcamak istemiyor olabilirsiniz. Evde kullanacağınız lazer epilasyon aletleriyle istediğiniz pürüzsüz görünüme kolayca kavuşabilirsiniz. En iyi tercihler arasında yer alan ve oldukça hafif yapıdaki Fakir IPL Epilasyon Cihazı'nı kolayca her yere taşıyabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla kullanmadığınız zamanlarda fazla yer kaplamaz. Uzun kablosuyla epilasyon yapmak istediğiniz bölgelere rahatça ulaşmanıza yardım eder. Kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayan ürünle zaman size kalır. Tüm vücudu tüy yoğunluğuna göre 19 ila 58 dakika arasında kolayca temizler. 200.000 lazer atışıyla tüylerde bulunan melanin pigmentini algılar ve kıl köküne ışık gönderir. Kıl köküne hasar verdiği için tüyün beslenmesini önler. Böylece hem tüylerin dökülmesini sağlar hem yeni tüylerin gelişimini engeller. 5 kademeli yoğunluk ayarı bulunan cihaz, ihtiyacınıza uygun olanı seçmenize imkan verir. Size sadece pürüzsüzlüğün keyfini çıkarmak kalır.

8. Kalıcı çözüm arayanlar için 3Colors Epilasyon Cihazı

En iyi ev tipi lazer epilasyon aleti arasında yer alan 3Colors Epilasyon Cihazı, özel ışık başlığıyla yaklaşık 4.5 cm2 yüksek ışık enerjisi kullanarak hızlıca epilasyon yapmanıza yardımcı olur. Acı seviyesi düşük olduğu için rahat bir epilasyon süreci yaşamanızı sağlar. 6 seanstan sonra tüyleri %82 'ye kadar azaltan ürünle kalıcı pürüzsüzlük elde edebilirsiniz. 2 farklı ışık modu bulunan cihazın otomatik modunu kol, bacak ve göğüs bölgesinde kullanabilirsiniz. Manuel modu ise bikini bölgesi, yüz ve koltuk altı temizliği için tercih edebilirsiniz. 5 farklı düzeyde ayarlanabilen ışık seviyesi, cildinize zarar vermez. Üstelik cilt tonunuza uygun seviyeyi kolayca seçebilirsiniz Hafif yapısıyla rahat taşınan ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

9. Fark yaratan tasarımıyla ZENING Epilasyon Cihazı

ZENING Epilasyon Cihazı, güvenli bir epilasyon sunar. Cihaz, pamuklu iple alın, kaş, çene, bacak ve üst dudaktaki tüyleri temizlemenize yardımcı olur. Tüm vücutta kullanıma uygun olduğu için koltuk altı, bikini bölgesi ve bacaklarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tüylerin büyümesini yavaşlatan ürünle epilasyonu kısa sürede yapabilirsiniz. LED ışık tasarımı sayesinde karanlık ortamlarda bile en ince tüyleri rahatça almanıza olanak verir. Dayanıklı plastikten üretilen cihaz, uzun yıllar boyunca kullanılır. 400mAh kapasitedeki pili USB ile yaklaşık 4 saatte tam olarak şarj olur. 90 dakika boyunca kesintisiz epilasyon yapmanıza yardım eden ürünle pürüzsüz bir cilde kolayca ulaşabilirsiniz.

10. En zorlu bölgeleri kolayca temizleyen Kiwi AEP-7814 Epilasyon Cihazı

Bikini bölgesi için en iyi epilasyon aleti arasında yer alan Kiwi AEP-7814 Epilasyon Cihazı, 0.5 mm kadar kısa tüyleri kolayca temizler. Ergonomik tasarımıyla avuç içine tam olarak oturan ürün, epilasyon sırasında konforlu kullanım sunar. Koltuk altı ve bikini bölgesi için ideal cihaz, cildinize nazik davranır. Kuru kullanıma uygun ürün, kablosuz olduğu için en zorlu bölgelerde rahat hareket imkanı vererek istenmeyen tüyleri kolayca almanızı sağlar. Temizleme fırçası sayesinde rahat temizlenir. 2 kademeli hız ayarıyla ihtiyaç duyduğunuz hızı ayarlayabilirsiniz. Sağlam materyallerle üretildiği için uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

11. Tahrişe neden olmayan QSWL Epilasyon Cihazı

QSWL Epilasyon Cihazı'nı koltuk altı, kol, bikini bölgesi ve bacak gibi bölgelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünü nasır ve ölü cildin temizlenmesinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kullandıktan sonra yıkayarak kolayca temizleyebileceğiniz cihaz, ergonomik tasarımıyla epilasyon yaparken sizi yormaz. Hafif yapısıyla seyahatte yanınızda taşlayabilirsiniz. Kızarıklık ve tahrişe neden olmaz. Tüylerden kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olur. Tek tuşla kolayca çalışan ürün, LED ışıklarıyla en ince tüyleri bile görmenize yardım eder. Böylece pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. 4 saat şarj dolum süresi bulunan cihaz, 45 dakika boyunca aralıksız kullanılır. Paslanmaz çelik başlığı sayesinde uzun yıllar size eşlik eder.

12. Ten renginize uygun ayarıyla Philips Lumea Prestige IPL Epilasyon Cihazı

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Lazer epilasyon aletleri arasında en çok tercih edilen markalardan Philips Lumea Prestige IPL Epilasyon Cihazı, 6 aya kadar ipeksi bir cilt sunar. 3 uygulamadan sonra tüylerde %92'ye kadar azalma sağlayan ürünü vücudunuzun her bölgesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün; 1 adet yüz, 1 adet vücut, 1 adet bikini bölgesi başlığına ve 1 adet güç kaynağına sahip. 5 farklı yoğunlukta ışık ayarı bulunan cihaz, akıllı cilt tonu sensörüyle ten renginize uygun olanı ayarı otomatik olarak ayarlar. Kablosuz tasarımı sayesinde ürünü istediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. IPL teknolojisi, uygulamayı acısız şekilde yapmanızı sağlar. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar.

13. Ergonomik tasarımıyla GoldMaster Gm-7159m Linda Epilasyon Cihazı

Kusuruz bir görünüm kazanmanıza yardım eden GoldMaster Gm-7159m Linda Epilasyon Cihazı, 38 adet cımbızıyla tek seferde geniş bir alanı etkili şekilde temizler. Bu sayede zaman size kalır. Kablosuz tasarımı sayesinde epilasyon sırasında rahat hareket etmenize imkan verir. Ayrıca cihazı dilediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla epilasyon sırasında sizi yormaz. Seyahat kilidi özelliği ise ürünü taşırken istem dışı çalışmasını engeller. Normal ve turbo olmak üzeri iki kademe hız ayarı bulunan ürün, tüy yoğunluğuna göre uygun hızı seçmenize imkan verir. Üstelik kristal taşlardan yapılan törpüleme başlığıyla ayağınızdaki nasırlardan da kolayca kurtulabilirsiniz. Cihazı temizleme fırçasıyla kolayca temizleyebilirsiniz.

14. LED ışık özelliğiyle Beurer HL 70 Epilasyon Cihazı

42 adet antialerjik çift cımbızıyla Beurer HL 70 Epilasyon Cihazı, daha geniş alanı kısa sürede temizlemenize yardım eder. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa cilde dost cihazı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Entegre LED ışık fonksiyonuyla en ince tüyleri bile kolayca temizlemenize destek olur ve pürüzsüz bir cilt görünümü kazandırır. Hem ıslak hem kuru çalışan ürünü duş sırasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2 kademeli hız ayarıyla tüy yoğunluğuna göre hızı ayarlayabilirsiniz. Eksfoliasyon özelliği sayesinde tüylerin içe dönmesini engelleyerek kıl dönmesi oluşumuna mani olur. Yıkanabilen tasarımı sayesinde kolayca temizlenir. Hızlı şarj fonksiyonuyla kısa sürede şarj olan cihazın pil seviye göstergesi mevcut. Böylece şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

15. Suya dayanıklı yapısıyla MICHIO Turbo 2 Epilasyon Cihazı

Kuru ortamlarda kullanabileceğiniz MICHIO Turbo 2 Epilasyon Cihazı'nı su geçirmeyen tasarımıyla duş sırasında da tercih edebilirsiniz. Cihazla vücudun birçok bölgesindeki tüyleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Güçlü motoruyla epilasyon işini kısa sürede yapmanıza yardım eden cihaz, düşük gürültü özelliğiyle epilasyon sırasında sizi rahatsız etmez. İki kademeli hız ayarıyla ihtiyaç duyduğunuz seviyede epilasyon yapabilirsiniz. Aydınlatma fonksiyonu sayesinde en ince tüyleri bile görmenizi sağlar ve ipeksi bir vücuda kavuşmanıza destek olur. Kompakt tasarımıyla kolay taşınır. 8 - 10 saat arasında şarj olan ürünü 30 dakika boyunca aralıksız kullanabilirsiniz.