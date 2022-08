Her türlü ortamda rahatça kullanabileceğiniz uygun fiyatlı crop modelleri

Modaya ilgi duyuyorsanız ya da en azından ara sıra alışverişe çıkıyorsanız crop modellerin rafları doldurduğunu fark etmiş olmalısınız. İşte, günlük yaşantınızda, sporda ya da aklınıza gelecek herhangi bir yerde keyifle giyeceğiniz modeller arasında en güzellerini bulmak biraz zor olabilir. Neyse ki bu konuda uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Farklı tarzlardaki en güzel crop modellerini listeledik. Gelin, birbirinden şık crop'ları beraber keşfedelim!

1. Rahatlığın ve şıklığın adresi: DeFacto Kalp Yaka Büzgü Detaylı Balon Kollu Crop Bluz

Günlük hayatta rahatlık herkes için oldukça önemli, tabii şık görünmek de! Siz de dışarı çıktığınızda rahatlığınızdan ödün vermeden çok şık görünmek istiyorsanız tercihinizi crop parçalardan yana kullanabilirsiniz. DeFacto’nun Kalp Yaka Büzgü Detaylı Balon Kollu Crop Bluz modeli, buluşmalarınızın aranan parçalardan biri olabilir. Mor renkli bluz, büzgü detayları ile çarpıcı bir görünüm yakalar. Siz de crop bluzu volan detaylı etekler, mini şortlar ya da kot pantolonlar ile kombinleyebilirsiniz. Taba renkli sandaletlerinizi de giydiniz mi kombininiz tamamdır!

2. Tarzıyla dikkat çekmek isteyenlere: Boutiquen Kolsuz Fitilli Siyah Dikişli Yeşil Crop Bluz

Hayranlık dolu bakışları üstünüze çekmek isterseniz farklı tarzda crop parçalar bulmanız da mümkün! Yeşil renkli kumaş parçalarının yan yana eklenmesiyle oluşturulmuş gibi görünen Boutiquen Kolsuz Fitilli Siyah Dikişli Yeşil Crop Bluz, asimetrik kesimi ile sıra dışı bir stil yaratır. Vücudunuzu saran kesimi ile hatlarınızı vurgularken yumuşak dokusu ile konfor sunar. Bluzu açık mavi renkli jean'ler ile kombinleyerek sportif bir görünüm kazanabileceğiniz gibi simsiyah etekler ile kombinleyerek şıklığı da yakalayabilirsiniz. Görünümünüzü spor ayakkabı ya da stiletto'lar ile tamamlayabilirsiniz.

3. "Sevgilimle güzel bir gün geçireceğim." diyenlere özel: Koton Balon Kollu Kare Yaka Crop Bluz Bluz

Sevgilinizle buluşmak için hazırlanırken her zamankinden daha fazla zaman harcıyor olabilirsiniz. Neyse ki hazırlık aşamasında işinizi kolaylaştırabilecek bazı parçalar var: crop'lar! Koton Balon Kollu Kare Yaka Crop Bluz da onlardan biri. Fuşya renkli model, balon kolları ile romantik bir stilin öncüsü olur. Tiril tiril eteklerle tamamlayabileceğiniz crop bluzu mom jean modelleriyle de kombinleyebilirsiniz. Beyaz spor ayakkabılarınızı giyip takılarınızı da taktığınızda buluşmaya hazırsınız! Bu zahmetsiz kombinle girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplayacağınıza şüphe yok. Deneyip görmeye ne dersiniz?

4. Siyahın asaleti: Boutiquen Siyah Çapraz Askılı Crop Bluz

Herkesin vazgeçilmez renklerinden biri tabii ki siyah. Günlük yaşantınızda ve iş hayatınızda giyebileceğiniz siyah renkli bir crop arıyorsanız şimdiki önerimiz sizin için. Boutiquen Siyah Çapraz Askılı Crop Bluz, her yerde giyebileceğiniz modeller arasında! Çapraz askılarıyla havalı bir görünüm sunan modeli blazer ceket, palazzo pantolon ve topuklu ayakkabılarınızla tamamlayıp iş yeri şıklığı yakalayabilirsiniz. Kot pantolonlarınız ve spor ayakkabılarınızla kombinlediğinizde ise sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz. Daha enerjik bir görünüm için modelin lila renkli alternatifini de tercih edebilirsiniz.

5. Uygun fiyatlı bir seçenek: Koton Kadın Baskılı Crop Tişört

Yaz ayları geldiğinde artan sıcaklıklar nedeniyle crop tişörtler daha sık kullanılıyor. Siz de tarzınızı tamamlamak için crop modelleri tercih etmek istiyorsanız Koton Kadın Baskılı Crop Tişört ile tanışmalısınız. Yakası ve kolları turuncu şerit detaylarıyla süslenen model hem yürüyüş yaparken hem arkadaşlarla buluşurken giymek için ideal. Yazı baskılı tişörtü taytlar, jean'ler, kot etekler ve şortlar ile kombinleyebilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için ister spor ayakkabılardan ister sandaletlerden yararlanabilirsiniz. Her parçayla rahatça kombinleyebileceğiniz bir model bulmuşsunuz. Daha ne olsun, değil mi?

6. Spor yaparken çok rahat hissettiren: TRENDYOLMİLLA Siyah Renk Bloklu Crop Bluz

Crop modeller hayatımızın her alanına sızdı, buna spor salonları da dahil! TRENDYOLMİLLA Siyah Renk Bloklu Crop Bluz da yumuşak ve esnek dokusu ile spor aktivitelerine keyif katacak bir model. Renk geçişli crop bluzu spor şortları, taytlar, biker şortlar ve jogger modeller ile kombinleyebilirsiniz. Saçlarınızı da sımsıkı at kuyruğu yaptığınızda artık spora hazırsınız demektir! Modeli şık tasarımı sayesinde günlük kombinlerinizde de kullanabilirsiniz. Tercihiniz ne olursa olsun harika görüneceğinize eminiz. Öyleyse modeli bir an önce denemeye ne dersiniz?

7. Her mevsim giyilebilen: DeFacto Örgü Desenli Crop Triko Kazak

Crop modellerin sadece yaz aylarında giyilebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Neyse ki size güzel bir haberimiz var: Kış aylarında da birbirinden güzel crop'lar bulabilirsiniz! Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tercihinizi DeFacto Örgü Desenli Crop Triko Kazak'tan yana kullanabilirsiniz. Tek başına giyebileceğiniz kıyafeti dilerseniz bir gömleğin üzerine de tercih edebilirsiniz. Altına kot pantolonlarınızı ve kışlık botlarınızı da giydiniz mi hayranlık dolu bakışların hedefi olacağınıza eminiz. Kombininizi şıklık aksesuarlarla tamamlamayı unutmayın!