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Her yerde 'Muhtar' adındaki köpeğini arıyor! Bulana ödül var

17.09.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ceren Özcan, 2 gündür haber alamadığı 'Muhtar ' ismini köpeğinin bulunmasına katkı sağlayanlara 6 bin TL ödül vereceğini belirtti.

Her yerde 'Muhtar' adındaki köpeğini arıyor! Bulana ödül var

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ceren Özcan isimli hayvan sever, 2 gündür haber alamadığı Çin Arslanı ırkı ‘Muhtar’ isimli köpeğinden 2 gündür haber alamıyor. Köpeğini her yerde arayan Özcan, köpeğini bulan kişiye vereceği ödülü 2 bin TL'den 6’bin TL'ye çıkarttı.

''EVİMİN NEŞESİYDİ''

Köpeğine ailece çok düşkün olduğunu belirten Ceren Özcan, “Muhtar, ismine çok duyarlıdır. İsmiyle seslenseler gelir. Dışarıda yaşamaya alışkın değildir. Herkese soruyorum, gören yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Aşıları, karnesi, her şeyi tam. Bir an önce bulmak istiyorum. Benim evimin neşesiydi. Biri ya da birilerinin aldığı ihtimali üzerinde duruyorum. Gören ya da duyan birileri varsa bana sosyal medya üzerinden ulaşabilir” dedi.

Ceren Özcan, ailenin bir üyesi gibi gördükleri Muhtar’ın yerini bilen ya da bulunmasını yardımcı olanlara 6 bin TL para ödülü vereceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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