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Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

14.10.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.

Her yeri kapladı! Görenler telefonuna sarıldı

İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı.

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TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi. Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE YOĞUN GÖRMEMİŞTİK"

Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu. (DHA)

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Kocaeli
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