Her yıl 450 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor: "125 bin çocuk gıda zehirlenmesinden ölüyor"

Her yıl dünya genelinde yüzbinlerce insanı etkileyen gıda kaynaklı hastalıklara dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların büyük risk altında olduğunu vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Nur Doğan, güvensiz gıdalar nedeniyle her yıl yaklaşık 450 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin yüzde 30’unu çocukların oluşturduğunu belirtti. İşte detaylar...

Her yıl 450 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor: "125 bin çocuk gıda zehirlenmesinden ölüyor"

Beslenme ve Yaşam Tasarımı Uzmanı Diyetisyen Sena Nur Doğan, her yıl yaklaşık 450 bin kişinin güvensiz gıda nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin yüzde 30'unun çocuklarda görüldüğünü belirtti.

Gıda zehirlenmesinin genellikle birkaç gün içinde düzeldiğini ancak ağır susuzluk (dehidratasyon), böbrek yetmezliği, sepsis, çoklu organ yetmezliği ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Doğan, özellikle çocukların risk altında olduğuna dikkat çekti.

"HER YIL 125 BİN ÇOCUK GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLÜYOR"

Doğan, 5 yaş altı çocukların dünyada gıda kaynaklı hastalıklardan en çok etkilenen grup olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her yıl 600 milyon kişi güvensiz gıda nedeniyle hastalanıyor, 420 bin kişi yaşamını kaybediyor. Bu ölümlerin yüzde 30'u 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Her yıl 5 yaş altındaki 125 bin çocuk gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunun nedenleri arasında çocukların bağışıklık sistemlerinin tam gelişmemiş olması, mide asidinin daha düşük olması nedeniyle bakterileri öldürme kapasitesinin zayıf olması ve düşük vücut ağırlığı nedeniyle dehidrasyonun etkilerini daha ağır yaşamaları yer alıyor. Bu nedenle çocuklarda gıda hijyeni, güvenli su kullanımı ve dışarıdan alınan hazır gıdalara dikkat çok daha hayati."

"ŞÜPHELENİYORSANIZ ATIN, SAĞLIĞINIZ ÇÖP POŞETİNDEN DEĞERLİ"

Şüpheli gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Sena Nur Doğan, ‘sağlığın çöp poşetinden değerli' anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: "Şişmiş veya bombe yapmış konserve kutuları, kavanoz kapakları botulizm riski nedeniyle asla tadına bile bakılmadan çöpe atılmalıdır. Oda sıcaklığında 2 saatten uzun beklemiş tavuk, kıyma, deniz ürünleri ve sütlü yemekler kesinlikle tüketilmemelidir. Özellikle sıcak havada ‘2 saat kuralı' çok önemlidir. Kötü koku, rengi bozulmuş, sümüksü hale gelmiş et, tavuk, balık; kapağı açıldığında gaz fışkıran konserve, reçel, turşular tüketilmemelidir. Ekmek, peynir, sos veya mezelerde oluşan görünür küf tabakasının yalnızca üst kısmını almak doğru değildir. Küf kökleri gıdanın içine kadar yayılmış olabileceği için ürün tamamen atılmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kesinlikle tüketilmemelidir."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

İklim değişikliğinin gıda zehirlenmesi riskini artırdığını da belirten Doğan, "Artan sıcaklık ve nem, bakterilerin gıdalarda daha hızlı çoğalmasına neden oluyor. Sıklaşan aşırı yağış ve sel baskınları ise kanalizasyonun içme suyu sistemlerine karışma riskini artırıyor. Gıda zincirinde soğuk zincirin bozulma ihtimali artıyor. İklim değişikliği ile ishal ve gıda kaynaklı enfeksiyonların artacağı öngörülüyor. Yoksulluk, yetersiz altyapı ve iklim krizi birleştiğinde, gıda zehirlenmesi hem sağlık hem de ekonomi açısından göründüğünden çok daha büyük bir yük oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

