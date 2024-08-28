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Her yıl dolup taşıyor! Türkiye'nin dört bir yanından gelip kumda şifa buluyorlar... Yoğun ilgi var

28.08.2024 15:04
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Her yıl dolup taşıyor! Türkiye'nin dört bir yanından gelip kumda şifa buluyorlar... Yoğun ilgi var

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor. Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.

AĞUSTOS AYINDA DOLUP TAŞIYOR

Çanakkale'den 68 yaşındaki Hikmet Topaloğlu Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

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Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

KUM ADASINDA ŞİFA BULUYOR

70 yaşındaki Seyfullah Akçay da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

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Kum adasında şifa bulan vatandaşlardan biri olan 53 yaşındaki Nuray Aslan Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten 66 yaşındaki İbrahim Bağkazar ise "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

(AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Lapseki kum şifa
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