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Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor! Kalp krizi belirtileri nedir, neden olur?

14.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıkları günümüzde en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıkları ve kalp krizi hayatı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Kalp hastalıkları hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis etmek hayat kurtarıyor.

Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor! Kalp krizi belirtileri nedir, neden olur?

Kalp hastalıkları hem kalbi hem de diğer hayati organların sağlığını tehlikeye atmaktadır. Değişen yaşam koşullarında sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak gibi nedenler kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırmıştır. Kalp hastalıklarını erken teşhis etmek için düzenli olarak doktora kontrole gitmek ve belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Günümüzde her 5 ani ölümden biri kalp krizi nedeni ile gerçekleşmektedir. Kalp krizine neden olabilecek etkenlerden uzak durmak kalp krizine yakalanma riskinizi düşürür.

KALP KRİZİ NEDEN OLUR?

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  • Sigara kullanımı
  • Kolesterol seviyesinin yüksek olması
  • Hipertansiyon ve yüksek tansiyon
  • Diyabet
  • Genetik faktörler
  • Menopoz
  • Obezite
  • 40 yaş üzerinde olma
  • Stres

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Göğüs Ağrısı
  • Gövdenin Üst Kısmında Ağrı
  • Nefes Darlığı
  • Ani soğuk ter basması
  • Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)
  • Bulantı ve kusma
  • Ani baş dönmesi
  • Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

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KALP KRİZİNDEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

  • İdeal kilo korunmalıdır.
  • Stresten uzak bir yaşam tarzı benimsenmelidir.
  • Tüketiliyorsa sigara kullanımı bırakılmalıdır.
  • Şeker hastalığı kontrol altına alınmalıdır.
  • Kolesterol seviyesi kontrol altına alınmalıdır.
  • Dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
  • Egzersiz yapılmalıdır.

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