Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor! Kalp krizi belirtileri nedir, neden olur?

Kalp hastalıkları hem kalbi hem de diğer hayati organların sağlığını tehlikeye atmaktadır. Değişen yaşam koşullarında sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak gibi nedenler kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırmıştır. Kalp hastalıklarını erken teşhis etmek için düzenli olarak doktora kontrole gitmek ve belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Günümüzde her 5 ani ölümden biri kalp krizi nedeni ile gerçekleşmektedir. Kalp krizine neden olabilecek etkenlerden uzak durmak kalp krizine yakalanma riskinizi düşürür.

KALP KRİZİ NEDEN OLUR?

Sigara kullanımı

Kolesterol seviyesinin yüksek olması

Hipertansiyon ve yüksek tansiyon

Diyabet

Genetik faktörler

Menopoz

Obezite

40 yaş üzerinde olma

Stres

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüs Ağrısı

Gövdenin Üst Kısmında Ağrı

Nefes Darlığı

Ani soğuk ter basması

Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)

Bulantı ve kusma

Ani baş dönmesi

Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

KALP KRİZİNDEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER