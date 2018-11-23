Herkes bilmeli! Etkili saç bakımının püf noktaları

SAÇI KIVIRMAK İÇİN BİR KAMIŞ VEYA BİR ÇATAL KULLANIN

Saç maşasına gerek kalmadan saçlarınızı nasıl bir kamış yardımıyla istediğiniz dalgalara kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

ŞAMPUANINIZA KARBONAT EKLEYİN

Kullandığınız şampuan şişesine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Bu durumda, karbonat iyileştirici bir görev üstlenecektir. Saçınızı şık ve parlak hale getirmek için bu basit numarayı deneyin.

AT KUYRUĞUNUZU UZATIN

Saçınızın daha uzun görünmesi için basit ama etkili bir numara kullanabilirsiniz. Zahmetsiz ve eğlenceli görünen bu saç modeliyle saçlarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Bu orta uzunlukta dalagalı saçları olan kadınlarda çok hızlı çalışan bir numaradır. Saçlarınızı yarısından ayırarak tepede toplayın. (Tıpkı ilkokulda yaptığınız gibi) Saçlarınızın geri kalanını alın ve başınızın altına daha yakın bir at kuyruğu oluşturun. Üstteki atkuyruğunuzu, alttaki at kuyruğunuzu kaplayacak şekilde kıvırın. İşte bu kadar.

AT KUYRUĞUNU DOLGUN HALE GETİRİN