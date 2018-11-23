KADIN

Herkes bilmeli! Etkili saç bakımının püf noktaları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 23.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Her kadının imajını tamamlayan önemli bir etken olmasının yanında sağlıklı saçlara ulaşmak çok zaman ve çaba gerektiriyor. Sizin için en az gayretle mükemmel bir görünüme kavuşabileceğiniz faydalı ipuçlarını bir araya getirdik.

Herkes bilmeli! Etkili saç bakımının püf noktaları

SAÇI KIVIRMAK İÇİN BİR KAMIŞ VEYA BİR ÇATAL KULLANIN

1

Saç maşasına gerek kalmadan saçlarınızı nasıl bir kamış yardımıyla istediğiniz dalgalara kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

ŞAMPUANINIZA KARBONAT EKLEYİN

3

Kullandığınız şampuan şişesine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Bu durumda, karbonat iyileştirici bir görev üstlenecektir. Saçınızı şık ve parlak hale getirmek için bu basit numarayı deneyin.

AT KUYRUĞUNUZU UZATIN

4

Saçınızın daha uzun görünmesi için basit ama etkili bir numara kullanabilirsiniz. Zahmetsiz ve eğlenceli görünen bu saç modeliyle saçlarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Bu orta uzunlukta dalagalı saçları olan kadınlarda çok hızlı çalışan bir numaradır. Saçlarınızı yarısından ayırarak tepede toplayın. (Tıpkı ilkokulda yaptığınız gibi) Saçlarınızın geri kalanını alın ve başınızın altına daha yakın bir at kuyruğu oluşturun. Üstteki atkuyruğunuzu, alttaki at kuyruğunuzu kaplayacak şekilde kıvırın. İşte bu kadar.

AT KUYRUĞUNU DOLGUN HALE GETİRİN

2

Görselde de gösterildiği gibi saçlarınızı toplayın. Küçük bir saç tokanızı saçınızın ortasına sabitleyin. Saçınızın üst kısmını biraz sıkın. Ve ortadaki saç tokasını gizleyecek şekilde saçlarınızı düzeltin.

DUŞ ALMADAN ÖNCE SAÇINIZI TARAYIN

5

Yıkama esnasında çok fazla saç dökülmesi yaşıyorsanız bunu en aza indirmek için duşa girmeden önce saçlarınızı taramalısınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIN

6

Hindistan cevizi yağı kafa derisini nemlendirir ve kepekle mücadeleye yardımcı olur. Saç köklerine biraz yağ sürün ve gece boyunca bırakın. Ertesi sabah, normal şampuanınızla yıkayın.

SAÇLARINIZI HAVLUYA SARMAYIN

7

Saçlarınızı havluya sarmak saçlarınızın daha fazla dökülmesine yol açabilir. Bunun yerine fazla suyu sıkın ve saçı doğal olarak kurumaya bırakın.

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