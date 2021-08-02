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Herkes bu hatayı yapıp tatili kendine zehir ediyor! Vücut tipinize uygun bikini-mayo seçmek için...

02.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz geldi, herkes plajlara akın etti. Kadınlar arasındaki en şık mayo/bikini savaşları da böylece başlamış oldu. Kumsalları rengarenk mayolar, bikiniler, pareolar ve plaj elbiseleri süsledi. Bu yaz da kadınların aklındaki en büyük soru işareti değişmedi: Plajda nasıl bir bikini veya mayo tercih etmeli?

Herkes bu hatayı yapıp tatili kendine zehir ediyor! Vücut tipinize uygun bikini-mayo seçmek için...

Hem model hem de renk anlamında birçok seçeneğin bulunduğu mayo ve bikiniler herkesi cezbetse de, seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var; o da vücut şekliniz. Doğru mayo veya bikiniyi seçtiğiniz taktirde, plajın en şık kadını siz olabilirsiniz. Bu yazımızda hangi vücut tiplerine hangi modelin daha çok yakışacağını derledik, keyifli okumalar.

KÜÇÜK GÖĞÜSLÜ KADINLAR

Eğer küçük göğüsleriniz varsa seçtiğiniz mayo ya da bikininin canlı ve hareketli renkler içermesi daha faydalı olacaktır. Tek ve koyu renk mayo ve bikiniler göğüslerinizi olduğundan daha da küçük gösterir. Tek omuzlu veya straplez mayo ve bikiniler üzerinizde çok hoş duracaktır. Balenli veya fırfır detaylı ürünler seçerseniz göğüslerinizi daha büyük gösterebilirsiniz.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLAR

Eğer büyük göğüslere sahipseniz straplez ve fırfır detaylı mayo ve bikinileri kesinlikle tercih etmemeniz gerekir. Çünkü bu modeller göğüslerinizi olduğundan daha da büyük gösterecektir. Seçtiğiniz bikini veya mayonun minimizer etkili olmasına dikkat etmelisiniz, böylece göğüsleriniz daha derli toplu görünür. Göğüsleriniz büyükse aşırı dekolteden kaçınarak daha kapalı mayo ve bikiniler seçmek yararınıza olacaktır. Crop top tarzı bikiniler de büyük göğüslü kadınlar için biçilmiş kaftan.

ARMUT VÜCUTLU KADINLAR

Bu tip bir vücuda sahipseniz, alt bölgenizi olduğundan daha geniş gösterecek model ve renklerden kaçınmalısınız. Düşük belli, iki parça ve göğüs kısmı balenli bikiniler tercih ederek dikkatleri vücudunuzun üst bölgesine toplayabilirsiniz.

KISA BACAK VEYA GÖVDELİ KADINLAR

Kısa bacaklardan şikayetçiyseniz yüksek belli bikiniler seçmek; kısa vücutlu iseniz düşük belli bikiniler seçmek vücudunuzu çok daha orantılı gösterecektir.

KALIN VÜCUTLU VEYA KİLOLU KADINLAR

Eğer pandemi döneminde çok kilo aldıysanız sakın üzülmeyin! Fazla kilolarınızı veremeseniz de plajda daha ince görünmenizin bir yolu var. Bu durumda klasik mayolardan vazgeçmeyin. Bu mayolar vücudunuzun bütün kusurlarını kapatacaktır. Ancak açık ve neon renklerden ve de büyük desenlerden uzak durmalısınız. Bu tüyoları göz önünde bulundurduğunuz sürece plajın en şık kadını siz olabilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
bikini
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