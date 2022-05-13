Herkes bu hatayı yapıyor! Paranızı çöpe atıyorsunuz

Cildimizin güzelliği için cilt bakım rutini oluşturmak gerekiyor. Bu cilt bakım rutininde doğru ürünler kullanmak ve bu ürünleri doğru şekilde muhafaza etmek önem arz ediyor. Cilt bakım ürünlerini yanlış kullanmak ve doğru olmayan yerlerde muhafaza etmek ürünlerin kolayca bozulmasına neden olarak cilt problemlerine zemin oluşturuyor. Uzmanlar cilt bakım ürünlerinin doğru kullanımı hakkında uyarılarda bulunuyor.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN YERİ BANYO DEĞİL

Cilt bakımı genellikle banyoda yapıldığı için ürünleri banyoda tutuyor olabilirsiniz. Ancak ürünleri banyoda tutmak onların çok daha kolay bozulmasına neden oluyor. Bu şekilde kullanım, ürünlerin raf ömrünü yarı yarıya azaltıyor. Uzmanlar duş sırasında banyonun ısındığını bu sebeple ürünlerin bozulduğunu belirtiyor.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN BOZULMAMASI İÇİN

Cilt bakım ürünlerinizin bozulmasını istemiyorsanız onları karanlık ve serin bir yerde tutmanız gerekiyor. Fazla ışığa maruz kalmak da ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle koyu renkli camlı olan ürünlerin güneş ışığından oldukça uzak durması gerekiyor.



