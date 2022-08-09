Herkes bu videoyu konuşuyor! Hollandalı diplomat Erik Weststrate'dan Türkiye'ye veda: Allah'a emanet olun

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’nin Türkiye’deki görev süresi doldu. Hollandalı diplomat Türkiye’ye sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla veda etti. Weststrate Türkiye haritası önünde, ''Bugün artık Türkiye'den Edirne'den Kars'a, Şırnak'a kadar gezidm. Güzel insanlarla tanıştım, güzel yemeklerinizi yedim. Dört mevsimi bir günde yaşadım. Ülkenizi çok ama çok özleyeceğim'' dedi.

''ALLAH'A EMANET OLUN''

Diplomat, videonun ikinci bölümünde ise Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir'in göreve başladığı yer olduğunu belirten Weststrate, buradan veda etmek istediğini belirtti. Weststrate, "5 sene önce görevime burada başladım. Yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda, burada sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık, kısacası hayatı yaşadık. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Hayatımızın bir parçası oldunuz. Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Weststrate'in konuşurken Aşık Mahsuni’ye ait “İşte gidiyorum çeşmi siyahım” türküsünü seçtiği duyuldu.



