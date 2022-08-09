HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Herkes bu videoyu konuşuyor! Hollandalı diplomat Erik Weststrate'dan Türkiye'ye veda: Allah'a emanet olun

Herkes bu videoyu konuşuyor! Hollandalı diplomat Erik Weststrate'dan Türkiye'ye veda: Allah'a emanet olun

09.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı olan Erik Weststrate görev süresinin dolması sonucu Twitter'dan bir veda videosu yayınladı. Binlerce takipçiden etkileşim alan Weststrate, Türkiye haritası önünde ''Güzel ülkenizi her taraftan gördüm. Güzel insanlarla tanıştım. Ülkenizi çok özleyeceğim'' dedi. Konuşmasının geri kalanını ise Anıtkabir önünde tamamladı. Erik Weststrate, ''Görevime burada başladım burada tamamlamak istedim. Atatürk'ün önünde vedalaşmak istedim'' ifadelerini kullandı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’nin Türkiye’deki görev süresi doldu. Hollandalı diplomat Türkiye’ye sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla veda etti. Weststrate Türkiye haritası önünde, ''Bugün artık Türkiye'den Edirne'den Kars'a, Şırnak'a kadar gezidm. Güzel insanlarla tanıştım, güzel yemeklerinizi yedim. Dört mevsimi bir günde yaşadım. Ülkenizi çok ama çok özleyeceğim'' dedi.

''ALLAH'A EMANET OLUN''

Diplomat, videonun ikinci bölümünde ise Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir'in göreve başladığı yer olduğunu belirten Weststrate, buradan veda etmek istediğini belirtti. Weststrate, "5 sene önce görevime burada başladım. Yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda, burada sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık, kısacası hayatı yaşadık. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Hayatımızın bir parçası oldunuz. Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Screenshot_19

Weststrate'in konuşurken Aşık Mahsuni’ye ait “İşte gidiyorum çeşmi siyahım” türküsünü seçtiği duyuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bin 450 lira hesap gelince ortalık karıştı! 1 ölü, 2 yaralıBin 450 lira hesap gelince ortalık karıştı! 1 ölü, 2 yaralı
Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdıKılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı
İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlarİzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.