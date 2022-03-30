Herkes bundan korkuyordu! Rusya'dan 'nükleer savaş' açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın en korktuğu olasılıklardan biri savaşın nükleer krize dönmesi. Moskova'dan gelen açıklamalar da bu olasılığı güçlendirmişti. Rusya'dan gelen son açıklama nükleer saldırı tehdidine ilişkin Moskova'nın planını netleştirdi.

MYNET/DIŞ HABER

Moskova, Rusya'nın komşu Ukrayna'yı işgalini bir sonraki seviyeye taşıma planları olmadığını bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Newsweek'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'nın varlığına yönelik herhangi bir tehditle "ilgisi olmadığı" için "kimsenin nükleer silah kullanmayı düşünmediğini" söyledi.

Rusya, yaklaşık 6 bin nükleer savaş başlığına sahip.

Eski Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev birkaç gün önce Rusya'nın nükleer doktrininin önce bir düşmanın nükleer silah kullanmasını gerektirmediğini açıkladı.

Medvedev'in açıklamasından önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat işgalinin ardından nükleer kuvvetlerinin 'yüksek alarma' geçtiği uyarısında bulunmuştu.

"ASKERİ HAREKATIMIZ TÜM HEDEFLERİNE ULAŞACAK"

Tüm dünya Ukrayna'daki durumun nükleer krize dönüşmesinden korkarken, Rusya konuya ilişkin son noktayı koydu.

Peskov, Newsweek'e verdiği demeçte şöyle dedi:

"Ukrayna'daki özel askeri harekatımızın tüm hedeflerine ulaşacağından hiç kuşkumuz yok. Ancak harekattan nasıl bir sonuç alınırsa alınsın, nükleer silah kullanılmasını gerektirmeyecektir. Sadece ülkemizde devletin varlığına yönelik bir tehdit olduğunda bunu çok net bir şekilde ifade eden bir güvenlik anlayışımız var. Ülkemizin varlığını veya tehdidini ortadan kaldırmak için nükleer silahları kullanabiliriz - ve gerçekten kullanırız."

Peskov daha sonra Rusya'nın varlığının ve Ukrayna işgalinin 'birbiriyle ilgisi olmadığını' da sözlerine ekledi.

Kremlin sözcüsü, Putin'in nükleer saldırı tehdidini "Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilere karışmama" uyarısı olarak reddetti.

KİEV OPERASYONLARINA SON

Öte yandan savaşan taraflar arasında dün İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ilk ayağının ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv çevresindeki askeri faaliyetleri büyük ölçüde keseceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde "karşılıklı güveni artırmak" için operasyonları "temelden kesmeye" karar verdiğini açıkladı.

Sky News, taahhüdün Batılı yetkililer tarafından muhtemelen 'zamana karşı oynamak' için bir girişim olarak reddedildiğini bildirdi.

