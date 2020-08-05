Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

Avize temizliğinde kurulama aşaması çok önemli çünkü avizenin üzerinde su lekeleri kalması kirli bir görüntü oluşturabilir. Eğer, avizeniz paslanma ihtimali olan metal parçalar içeriyorsa suya batırma işlemi yerine bezle temizleyip kurulamanız gerekir.

Bazı avizeler kolaylıkla yerinden çıkarılır. Bu tür avizelerin temizliği de oldukça kolaydır. Dikkatle banyonuza taşıdığınız avizeyi kısa bir süre sirkeli ya da sabunlu suda beklettikten sonra kurulamanız yeterli olacak. Avizelerde sararma da varsa suyun içerisine karbonat eklemeniz de fayda sağlar ama avizenin üretim maddesine uygun olmayan temizleyicilerden kesinlikle kaçınmalısınız. Hassas bir avizeye kireç sökücü gibi sert bir temizleyici temas ettiğinde avize yüzeyi mahvolur.

AVİZEYİ ÇIKARMADAN TEMİZLEME

Avizenizi yerinden çıkarmadan temizlemek için öncelikle yere bir kumaş parçası sermelisiniz. Böylece yere dökülecek tozlardan ve kirlerden korunursunuz. Güvenli bir merdiven de bulduysanız temizliğe başlayabilirsiniz. Bir kovaya üçte bir oranında sirke ya da sabun koyarak bezi batırın ve iyice sıkın. Bez kuruya yakın bir nem düzeyinde olmalı. Taşları ve diğer aksesuarları bir elinizle tutarken diğer elinizdeki bezle yüzeyi silin. Bu aşamada taşları bir elde tutmak fark etmeden taşları çekiştirmenizi ya da düşürmenizi engeller. Bu temizleme işlemini yukarıdan aşağıya doğru yaptığınızda taşları atlamazsınız.

Ayrıca, kullandığınız bez pamuklu bir bez olmamalıdır. Pamuklu bezler çok takılır ve parçaları avizede kalabilir. Cam bezleri bu iş için daha uygundur.

KUMAŞ AVİZE YÜZEYLERİ

Kumaş avize yüzeylerinin temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar biraz farklıdır. Kumaşlar leke tutmaya çok müsaittir bu yüzden kullandığınız temizleyici ürünlerin de bezinizin de kumaş yüzeye uygun olması gerekir. Kumaş avizeleri temizlemeden önce kuru bir bez ya da toz alma aparatıyla tozunu almanız gerekir. Diğer türlü, yüzeydeki tozlar topaklanarak çamurumsu bir görüntü oluşturur ve temizlik çok zorlaşır. Toz alındıktan sonra sabunlu suya batırılmış ve iyice sıkılmış bir bezle temizliğinizi yapabilirsiniz.