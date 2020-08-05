KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği sırasında zemin, koltuklar, televizyon ünitesi ve halılar asla ihmal edilmez ama ihmal edilen önemli bir ayrıntı var. Evet, avizeler! Işıl ışıl durması gereken avizeleri toz ve kir içerisinde görmeyi kimse istemez ama avize temizliği zor gibi göründüğü için genellikle ertelenir. Bu yöntemler sayesinde avizelerinizi temizlerken hiç zorlanmayacaksınız.

Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

Pırıl pırıl avizeler için yapmanız gerekenleri belirtmeden önce bir hatırlatma yapalım. Lütfen, avize temizliğine başlamadan önce elektrik bağlantınızı kestiğinizden emin olun. Güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Elektrik bağlantıları kesildiyse temizliğe başlayabiliriz. Haydi bütün aşamaları birlikte inceleyim!

YERİNDEN ÇIKABİLEN AVİZELER

Bazı avizeler kolaylıkla yerinden çıkarılır. Bu tür avizelerin temizliği de oldukça kolaydır. Dikkatle banyonuza taşıdığınız avizeyi kısa bir süre sirkeli ya da sabunlu suda beklettikten sonra kurulamanız yeterli olacak. Avizelerde sararma da varsa suyun içerisine karbonat eklemeniz de fayda sağlar ama avizenin üretim maddesine uygun olmayan temizleyicilerden kesinlikle kaçınmalısınız. Hassas bir avizeye kireç sökücü gibi sert bir temizleyici temas ettiğinde avize yüzeyi mahvolur.

Avize temizliğinde kurulama aşaması çok önemli çünkü avizenin üzerinde su lekeleri kalması kirli bir görüntü oluşturabilir. Eğer, avizeniz paslanma ihtimali olan metal parçalar içeriyorsa suya batırma işlemi yerine bezle temizleyip kurulamanız gerekir.

AVİZEYİ ÇIKARMADAN TEMİZLEME

Avizenizi yerinden çıkarmadan temizlemek için öncelikle yere bir kumaş parçası sermelisiniz. Böylece yere dökülecek tozlardan ve kirlerden korunursunuz. Güvenli bir merdiven de bulduysanız temizliğe başlayabilirsiniz. Bir kovaya üçte bir oranında sirke ya da sabun koyarak bezi batırın ve iyice sıkın. Bez kuruya yakın bir nem düzeyinde olmalı. Taşları ve diğer aksesuarları bir elinizle tutarken diğer elinizdeki bezle yüzeyi silin. Bu aşamada taşları bir elde tutmak fark etmeden taşları çekiştirmenizi ya da düşürmenizi engeller. Bu temizleme işlemini yukarıdan aşağıya doğru yaptığınızda taşları atlamazsınız.

Ayrıca, kullandığınız bez pamuklu bir bez olmamalıdır. Pamuklu bezler çok takılır ve parçaları avizede kalabilir. Cam bezleri bu iş için daha uygundur.

KUMAŞ AVİZE YÜZEYLERİ

Kumaş avize yüzeylerinin temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar biraz farklıdır. Kumaşlar leke tutmaya çok müsaittir bu yüzden kullandığınız temizleyici ürünlerin de bezinizin de kumaş yüzeye uygun olması gerekir. Kumaş avizeleri temizlemeden önce kuru bir bez ya da toz alma aparatıyla tozunu almanız gerekir. Diğer türlü, yüzeydeki tozlar topaklanarak çamurumsu bir görüntü oluşturur ve temizlik çok zorlaşır. Toz alındıktan sonra sabunlu suya batırılmış ve iyice sıkılmış bir bezle temizliğinizi yapabilirsiniz.

Kumaş yüzeyler her seferinde derin temizlik gerektirmediği için sık sık tozunu almak yeterli olur. Her seferinde ıslak temizlik yapmanıza gerek olmaz.

KAYNAKLAR:

https://www.hurriyet.com.tr/aile/avizeler-kolayca-nasil-temizlenir-iste-ipuclari-41473849

https://www.milliyet.com.tr/pembenar/avizeler-nasil-temizlenir-6012831

https://www.yasemin.com/pratik-bilgiler/haber/2604038-avize-nasil-temizlenir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...
Elma zayıflatır mı? Zayıflama için elma nasıl tüketilmeli?Elma zayıflatır mı? Zayıflama için elma nasıl tüketilmeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

İşin uzmanı açıkladı...

İşin uzmanı açıkladı...

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Dudak üzerinde oluşan çizgiler nasıl geçer?

3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

Papaya ile kilo vermenin püf noktaları

Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

Dikkat! Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız...

Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

Kalkar kalkmaz ilk bunları tüketin!

Sadece nefes alarak zayıflamak ister misiniz? Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi...

Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi

Kararmış ocak gözlerini temizlemek meğer çok kolaymış! Kola, karbonat, maya..

Temizlemek meğer çok kolaymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.