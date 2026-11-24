Evlerde özellikle mutfak ve banyolarda ortaya çıkan hamam böcekleri, kısa sürede ciddi bir haşere sorununa dönüşebiliyor. Bu böceklerden kurtulmak isteyenler arasında sirke ve uçucu yağlar gibi doğal yöntemler yaygın olarak tercih edilse de bilimsel araştırmalar bu uygulamaların etkisinin sınırlı olduğunu gösteriyor. ABD'de gerçekleştirilen çalışmalar ise böcekleri ortadan kaldırmak için yemler, izleme tuzakları ve koruyucu önlemlerin birlikte uygulanmasına dikkat çekiyor.

SİRKE VE UÇUCU YAĞLAR NEDEN YETERLİ OLMUYOR?

Sirke, ev temizliğinde sık kullanılan malzemelerden biri olsa da hamam böceği istilasını ortadan kaldırdığına veya güvenilir bir kovucu olarak çalıştığına ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Benzer şekilde uçucu yağların da tek başına kalıcı bir çözüm sağlamadığı belirtiliyor.

Kentucky Üniversitesi araştırmacılarının 19 Eylül 2026'da Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasında, Alman hamam böceği olarak bilinen tür üzerinde farklı ürünlerin etkisi incelendi. Araştırmada, sirke ve uçucu yağ içeren spreylerin böceklerle doğrudan temas ettiğinde yüksek oranda ölüm sağlayabildiği, ancak yüzeylerde kuruduktan sonra etkilerinin belirgin biçimde azaldığı tespit edildi.

Uzmanlara göre asıl sorun, hamam böceklerinin çatlaklar, mobilyaların iç kısımları, beyaz eşyaların arkası ve karanlık alanlar gibi ulaşılması zor noktalarda saklanması. Görünen böcekleri öldürmek, evdeki tüm popülasyonun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle kalıcı etkisi bulunmayan doğal spreyler, istilayla mücadelede tek başına yeterli görülmüyor.

ARAŞTIRMACILARIN ÖNERDİĞİ YÖNTEM: JEL YEM VE İZLEME TUZAKLARI

Hamam böcekleriyle mücadelede daha etkili sonuç veren yöntemlerden biri, jel böcek ilaçlarının izleme tuzaklarıyla birlikte kullanılması. Virginia Tech araştırmacılarının 2020 yılında Journal of Economic Entomology dergisinde yayımlanan çalışması, bu yaklaşımın sonuçlarını ortaya koydu.

Virginia ve Kuzey Carolina'daki toplu konutlarda 15 ay boyunca yürütülen araştırmada, Alman hamam böceği istilasına karşı kapsamlı bir mücadele programı uygulandı. Program kapsamında böceklerin varlığını belirlemek için tuzaklardan yararlanılırken, jel formundaki böcek ilaçlarının miktarı her konuttaki istilanın yoğunluğuna göre ayarlandı.

Araştırma sonucunda incelenen konutlardaki hamam böceği popülasyonunun yüzde 90'dan fazla azaldığı belirlendi. Ayrıca değerlendirilen 65 konutun 49'unda, yani yüzde 75'inde istilanın tamamen ortadan kaldırıldığı bildirildi.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN TEK BİR UYGULAMA YETERLİ DEĞİL

Araştırmalar, hamam böcekleriyle mücadelede yalnızca görünen böcekleri öldürmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Jel yemlerin izleme tuzaklarıyla birlikte kullanılması ve böceklerin yeniden ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınması önem taşıyor.

Bu kapsamda mutfak ve banyoda yiyecek kırıntılarının temizlenmesi, çöpün bekletilmemesi, su sızıntılarının giderilmesi ve böceklerin saklanabileceği çatlakların kapatılması gibi önlemler de mücadeleyi destekleyebiliyor. Yoğun istilalarda ise uygun ürünlerin etiket talimatlarına göre kullanılması ve profesyonel haşere kontrol hizmetinden yararlanılması öneriliyor.