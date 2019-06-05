Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

Doktorların çocuğunu kurtarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Sarıkaya, "Hastaneye gittiğimizde fıstığın soluk borusunun ardından İbrahim'in akciğerini tıkadığından bilgimiz yoktu. Soğuk algınlığı zannetmiştik. Durumu acil dediler, bana eşim çocuğumuzun akciğerinde bir cisim olduğunu söyledi. Doktorlar operasyonun ciddi olduğunu, akciğerlerinde o parçayı çıkaracaklarını söyledi. O an çok korktum." dedi.

Sarıkaya, çocuğunun ameliyathaneye alınmasının ardından çıkıncaya kadar dua ettiğini, esas şoku ise akciğerinden fıstık parçası çıkınca yaşadıklarını ifade etti.

Ailecek zaman zaman akşamları fıstık yediklerini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"En çok sevdiğim kuruyemiş fıstıktır. Bu olay beni ve eşimi çok etkiledi. Artık oğlumuz büyüyünceye kadar evime fıstık almayacağım. Evladımı o şekilde nefes almakta güçlük çekerken gördüğüm için hala kendime gelemedim. Çok şükür doktorlarımızın zamanında müdahalesi sayesinde oğlum sağlığına kavuştu."

Anne Zehra Sarıkaya da çocuğuna artık fıstık yedirmeyeceğini vurgulayarak, "Çocuğumuz nefes alırken güçlük çekiyordu, yemek yerken tıkanıyordu. Su verince düzeliyordu. Hastaneye gidince akciğerine fıstık parçası kaçtığını öğrendik. Oğlumu kaybetmekten korktum. Allah kimseye yaşatmasın." şeklinde konuştu.