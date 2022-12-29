Herkes onların kime oy vereceğini merak ediyor! AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Hem siyasilerin hem de vatandaşların dikkatle takip ettiği anketlerde hangi sonuçların yer aldığı da düzenli olarak araştırılıyor. Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor. ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu Z kuşağı seçmenlerinin nabzını tuttu. Peki, Z kuşağı kime oy verecek? İşte Z kuşağı seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları...

Z KUŞAĞI HANGİ PARTİYE OY VERECEK?

ORC Araştırma, 22-27 Aralık 2022 tarihlerinde 1550 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada Z kuşağı seçmenlerine "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Seçimlere 6 ay kala Z kuşağının oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 21,7

İYİ PARTİ: Yüzde 17,4

KARARSIZ: Yüzde 15,1

AK PARTİ: Yüzde 13,9

MHP: Yüzde 7,4

HDP: Yüzde 5,5

TDP: Yüzde 5,3

ZAFER: Yüzde 3,6

GELECEK: Yüzde 3,3

DEVA: Yüzde 3,0

YRP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 2,1

Z kuşağıyla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre AK Parti'nin sıralamasının yüzde 21,7 ile 1. sıradaki CHP, yüzde 17,4 ile 2. sıradaki İYİ Parti ve yüzde 15,1 ile 3. sıradaki kararsızlardan sonra yüzde 13,9 ile 4. sırada olduğu görüldü. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı ise 7,8 oldu. Sıralamada AK Parti'nin hemen ardından da yüzde 7,4 ile MHP geldi.



