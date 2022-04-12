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Herkes yapıyor ama asla yapmamalısınız! Birlikte tüketildiğinde zehir etkisi yapıyor

12.04.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yerken bazı yiyecekler birbiriyle çok yakışır. Biri olmadan diğerini tek başına yemek insanın aklına bile gelmez. Örneğin; domates ve salatalık! Uzmanlar, domates ve salatalığın birlikte yenilmesinin sakıncalı olduğunu belirtmişti. Beraber tüketmeye uygun olmayan besinler sadece domates ve salatalık değilmiş. Farklı sindirim sürelerine sahip oldukları için birlikte tüketildiğinde sağlığa zarar veren popüler yiyecekler arasında yer alanlara çok üzüleceksiniz.

Herkes yapıyor ama asla yapmamalısınız! Birlikte tüketildiğinde zehir etkisi yapıyor

Hızlı ve yavaş sindirime sahip malzemeleri birlikte kullanmak iyi bir fikir değil; çünkü diğeri tamamen sindirildiğinde, daha hafif malzemeler olduğu gibi bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Şekerlerin ve nişastaların yavaş sindirimine ve fermantasyonuna neden olur ve yemeğinizin gerektiği gibi keyfine varmanıza izin vermez. Bunun yanı sıra fermantasyon süreci, bağırsak problemlerinin yanı sıra midede gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir.

ASLA DENEMEMELİSİNİZ!

Mideye ulaştıklarında fermantasyon süreci başlar, karın boşluğunda sindirim için salınan asit birçok sindirim problemine neden olabilir. İşte asla denememeniz gereken diğer yiyecek kombinasyonları:

Bu habere çok üzüleceksiniz: Domates ve salatalığı asla birlikte yememelisiniz!Bu habere çok üzüleceksiniz: Domates ve salatalığı asla birlikte yememelisiniz!

Meyvelerin sindirimi çok zaman gerektirir ve midede asla uzun süre kalmamalıdırlar. Yemekten sonra meyve yerseniz, midenizde asit reflüsü ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilecek "mey" oluşur.

PEYNİRLİ MAKARNAYA VEDA EDİN

Makarna, proteinden farklı bir sindirim süresine sahip olan nişastalar açısından zengindir; bu nedenle bu gecikme kaçınılmaz olarak fermantasyona ve sindirim problemlerine yol açar. Makarna ve et için de aynı şey geçerli.

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Et ve peynirli omlet, milyonlarca kişinin favori yemeklerinden biri, ancak aynı tabağa çok fazla protein koymaktan kaçınmalısınız.

PORTAKAL SUYUNU İÇERKEN DİKKAT

Portakal suyunu sindirmek için gereken asit miktarı, nişasta sindiriminden sorumlu enzimi yok edebileceğinden, ekmek veya erişte ile portakal suyunu birlikte tüketmemelisiniz. Çünkü bu meyveler başka meyvelerle birlikte değil yalnız başına tüketilmelidir.

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GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bazen kahvaltı için yoğurt kasesine meyve katılır, ancak bu kombinasyon sindiriminizi yavaşlatır ve bağırsak florasına zarar verir. Bu, özellikle de gıda zehirlenmesine neden olabilen aktif maddelerin miktarını artıran, yoğurda ananas eklenmesi durumu için geçerlidir.


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