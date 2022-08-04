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  4. Herkes yapıyor: Boşa para harcıyorsunuz! Bu hata borulara zarar verebilir, cildinizi yakabilir hatta ölümünüze neden olabilir

Herkes yapıyor: Boşa para harcıyorsunuz! Bu hata borulara zarar verebilir, cildinizi yakabilir hatta ölümünüze neden olabilir

04.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden her gün bir yenisi ortaya çıkan temizlik ve sağlık hileleri hayatınızı kolaylaştırabilir. Ancak bilgiler hatalı olduğu zaman ise çok büyük zarar verebilir. Şu anda özellikle yurt dışında herkesin denediği bir yöntem var ki, size ve evinize çok ciddi zarar verebilir.

Herkes yapıyor: Boşa para harcıyorsunuz! Bu hata borulara zarar verebilir, cildinizi yakabilir hatta ölümünüze neden olabilir

Sosyal medyanın son dönemde mercek altına aldığı temizlik trendleri kimi zaman işe yarayabilir olsa da bazen beklenmedik zararlara neden olabilir. Özellikle tuvalet, duşakabin, duş ve lavaboları temizlemek için hazırlanan bilinçsiz deterjan kokteylleri sizi sağlığınızdan hatta hayatınızdan bile edebilir.

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BORULARI ÇATLATABİLİR

Evde Bakım ve Temizlik Laboratuvarı yönetici direktörü Carolyn Forté, "Bu videolardan bazıları, kolayca çökebilen, boruları tıkayan ve tıkanıklığa neden olan yoğun karışık ürün kombinasyonlarından oluşuyor" dedi.

BOŞA PARA HARCIYORSUNUZ

Onları iyice yıkasanız veya durulasanız bile, temizleyicileri birlikte karıştırıp gidere göndermek lavabonuza, küvetinize veya tuvaletinize zarar verebilir, diye uyardı.

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Ayrıca, ürünlerinizi birlikte karıştırmak onları daha etkili yapmaz. Aslında, bazı ürünler birbirini etkisiz hale getirir, bu nedenle "aşırı ürün yüklemesi" yaptığınızda, gerçekten boşa para akıtmış olursunuz.

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Forté, "Temizlik ürünleri en iyi şekilde etikette belirtildiği şekilde kullanılır ve diğer temizlik ürünleriyle birlikte çalışacak şekilde formüle edilmez." dedi.

Çuvalla para ödemeyin! Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleriÇuvalla para ödemeyin! Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri

Etikette belirtilenden daha büyük bir "dozaj" temizleyici kullanmak bile onu etkisiz hale getirebilir. Ürünler belirli senaryolar için formüle edildiğinden, bunları daha yüksek konsantrasyonlarda kullanmak da yüzeyleri aşındırabilir veya çizebilir.


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