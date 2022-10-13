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Herkes zaten yiyor da... Yer mi daha pis yoksa mutfak tezgahı mı?

13.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanlışlıkla yere düşen yiyecekler genelde üflendikten ve kontrol edildikten sonra genellikle yeniyor. Kimileri 3 saniyeden kimileri ise 5 saniyeden kısa sürede yerden alınan yiyeceğin sorunsuz bir şekilde tüketilebilir olduğunu savunuyor. Yere düşen yiyeceklere o an bakteri veya mikrop bulaşıyor mu? Uzmanlar, 5 saniye kuralı hakkında ne diyor?

Herkes zaten yiyor da... Yer mi daha pis yoksa mutfak tezgahı mı?

Yere düşen yiyeceklerin 5 saniye kuralına uyarak tüketilmesiyle ilgili bilimsel bir yanıt geldi. Amerikalı Profesör Aaron E. Carroll, ‘beş saniye’ kuralının önemine dikkat çekerek, yere düşen yiyeceklerin tüketilebileceğini söyledi.

EN PİS YERLER

Habertürk’te yer alan habere göre, Indiana Üniversitesi’nden Profesör Aaron Carroll, mutfak tezgahlarının ‘en pis’ yerler olduğunu belirtirken, yine de yiyeceklerimiz tezgaha değdiğinde endişelenmememiz gerektiğini açıkladı.

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BAKTERİLER HER AN BULAŞABİLİR

Daily Mail’in haberine göre; yapılan son çalışmalar yiyeceklerin temas halinde hemen bakteri alabileceğini gösterdi. Araştırma, ‘5 saniye’ mitini kırdı ve yere düşen yiyecek ne kadar hızlı alınırsa alınsın, bakterilerin yiyeceklere bulaşacağını belirtti.

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Ancak Profesör Carroll, kaygı duyacak bir şey olmadığını, bağışıklık sistemimizin yeterince güçlü olduğunu söyledi.

DAHA KİRLİ ALANLAR VAR

Prof. Aaron Carroll, New York Times’a yazdığı bir yazı ile bu tartışmayı tekrar gündeme taşıdı. Prof. Carroll, yerlerin ne kadar pis olduğunu düşünmek yerine daha kirli olan buzdolabı, mutfak tezgahı, lavabo gibi alanların daha kirli olduğunu bilmek gerektiğini çünkü bunun çeşitli çalışmalarca desteklendiğini söyledi.

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Prof. Carroll’a göre; ev eşyalarına dokunduktan sonra gıdaya dokunmak da bakteri bulaşmasına yol açıyor. Ancak panik içinde çamaşır suyu ve antibakteriyel mendillere ulaşmayı abartılmış buluyor çünkü alarm için bir neden olmadığını söylüyor.

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Çalışmaya göre:

  • Mutfak zemininde yaklaşık 32 santimetrekare bir alanda ortalama 2,75 bakteri kolonisi,
  • Buzdolabının kolunda 5,37 koloni,
  • Mutfak tezgahında 5,75 koloni yaşıyor.
  • Mutfağın en pis eşyaları ise; bulaşık süngerleri ve el bezleri… 32 santimetrekareye 20 milyon bakteri kolonisi düşüyor.

Bu çalışmaya göre Profesör Aaron Carroll şöyle dedi: “Yere düşen yiyeceği çok kafaya takıyoruz ama buzdolabını açarken ya da yiyecekleri tezgâha koyarken bunları düşünmüyoruz.”

“Aynı prensip banyo için de geçerlidir” diyen Dr. Carroll, bakterilerden etkilenmemenin en iyi yolunun yemek yemeden önce elleri yıkamak olduğunu söylüyor.

Ve kendisi bir doktor olarak, yere düşen yiyeceği tükettiğini vurguluyor ve bunu şöyle ifade ediyor: “Yere düşen şeyi yerden alabilirim çünkü zararı birçok diğer şeyler ile karşılaştırıldığında endişelenmeye değmez.”


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Anahtar Kelimeler:
Bakteri mikrop
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