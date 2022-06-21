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Herkesi uyardı: Tasarruflu olacağını sandı, evi küle döndü

21.06.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan elektrik ve su faturaları toplumu tasarruf yöntemleri bulmaya yöneltiyor. Kerry Charnley adlı bir kadın Facebook’ta yaptığı paylaşımda bulaşık makinesinde uyguladığı yöntemle tasarruf yapmaya çalışırken evinin yandığını belirtti. Kerry insanları uyararak bu hatayı herkesin sıklıkla uyguladığını bildirdi.

Herkesi uyardı: Tasarruflu olacağını sandı, evi küle döndü

Yapılan bazı hatalar geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Tasarruf yapmak için veya unuttuğunuz için bulaşık, çamaşır makinelerinizde yaptığınız yöntemler kötü sonuçlara neden olabiliyor. Kerry Charnley isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda insanları evde olmadıklarında ev aletlerini açık bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Birçok kişinin ev aletlerini daha ucuza çalıştırmanın yollarını aradığını belirten Kerry, evin dışındayken bulaşık makinesini açık bıraktıktan sonra ailesinin büyük bir yangına maruz kaldığını açıkladı.

MAKİNELERİ GECE ÇALIŞTIRMAMAK GEREKİYOR

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Kerry, "Akaryakıt fiyatlarının hızla artmasıyla, geceleri daha ucuz elektrik tarifeleri olan bazı insanlar, gece boyunca çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi çalıştırmaya cezbedilebilir. Gerçekten neden yapmamanız gerektiğine dair biraz farkındalık getirmek istiyorum. 2012'de, aptalca bulaşık makinesini açıp evden çıktığım için her şeyimizi kaybettiğimiz yıkıcı bir ev yangını yaşadık." dedi.

KAYITSIZ KALMAYIN

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Kerry, gönderisinin yanı sıra yangında harap olan mutfağının iki fotoğrafını da paylaştı. "Mutfağımızın biri dışarıdan biri içeriden iki fotoğrafını ekledim. Bütün ev eşyalarımızla birlikte yıkıldı" diye devam etti. "Lütfen kayıtsız kalmayın ve bunun asla başınıza gelmeyeceğini düşünün. Yılda 15 bin ev yangınından mutfak aletleri sorumlu. Bir kampanya başlattık ve ülke çapında geri çağırmaya yol açan bir dava açtık."

“ZAMANINDA HATIRLATMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

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Diğerleri, Kerry'ye konuyu vurguladığı için minnettardı ve bir kişi şu yorumu yaptı: "Bugün evden çıkmadan önce ilk kez çamaşır makinesini kapattım, neden bilmiyorum ama seni düşündüm ve bu beni böyle düşündürdü. Bu zamanında hatırlatma için teşekkür ederim." Bir diğeri ise "Riskleri bize bildirdiğiniz ve diğer insanlarla paylaşmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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