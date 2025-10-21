KADIN

Herkesin hayalidir... Emekli olunca dünya turuna çıktılar: 50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Hakkari Yüksekova oldu: "Bizim için çok özel bir yerde"

Dünya turuna çıkan ve bugüne kadar 50 farklı ülkeyi gezen Amerikalı emekli öğretmen çift Carole Davis ve Brud Joslin, yolculuklarının son durağı olarak Hakkari’nin Yüksekova ilçesini seçti. 77 yaşındaki Davis, Türkiye’ye altıncı gelişleri olduğunu belirterek, “Bunca ülke gezdik ama Türkiye gibisi yok” dedi. İşte detaylar...

Dünya turuna çıkan ve 50 ülke gezen Amerikalı emekli öğretmen çift Carole Davis ve Brud Joslin’in son durağı Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.

ÇİFTİN SON DURAĞI İSE YÜKSEKOVA

Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna başlayan ve bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde yaşayarak ölümsüzleştiren Amerikalı çift, 6'ncı kez Türkiye’ye gelerek farklı illeri ziyaret etti.

Türkiye’deki gezilerini tamamlayan çiftin son durağı ise Yüksekova oldu.

ÇİFTİN FOTOĞRAFLADIKLARI ANLARIN ALTINA TÜRKÇE NOTLAR YAZMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin hemen her şehrini gezdiklerini belirten çift, 50 ülke görmelerine rağmen hiçbir yerin Türkiye kadar güzel, insanlarının ise bu denli misafirperver ve sıcak olmadığını ifade etti.

Çiftin özellikle, hayatlarından fotoğrafladıkları anların altına Türkçe notlar yazmaları dikkat çekti.

"İLK GEZDİĞİM ÜLKE JAPONYA"

Emekli çocuk ve yetişkin psikoloğu ve öğretmen olan 77 yaşındaki Carole Davis, "15 sene boyunca çocuk psikolog ve yetişkinler psikoloğuydum. 15 sene de öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra kitaplar yazmaya başladım. İlk gezdiğim ülke Japonya’ydı ve Türkiye’ye 6 farklı yılda geldim. Özellikle Doğu’daki insanları çok seviyorum çünkü misafirperverlikleri bambaşka. 50 ülkeyi gezdikten sonra da son durağımız yine Türkiye oldu" dedi.

"TÜM DÜNYA ÜLKELERİNE GÖRE TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERDE"

Tüm ülkeler arasında Türkiye’yi daha çok beğendiklerini vurgulayan 82 yaşındaki Brud Joslin ise Türkiye’ye tekrar gelmelerinin en büyük sebebinin Türk insanının samimiyeti ve iyiliği olduğunu dile getirdi.

Joslin, "Türkiye’nin doğası harika. Simidi, baklavası, yani tatlılarınız çok güzel. Tüm dünya ülkelerine göre Türkiye bizim için çok özel bir yerde" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gezgin Hakkari Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
