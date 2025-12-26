KADIN

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor

İçerik devam ediyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sokakları süsleyen turunç ağaçları, üniversite hayali kuran gençlere umut oluyor. Nazilli Türk Anneler Derneği üyelerinin imece usulüyle toplayıp reçele dönüştürdüğü turunçlar, satıştan elde edilen gelirle 25 üniversite öğrencisine karşılıksız burs olarak geri dönüyor.

Nazilli Türk Anneler Derneği üyeleri, ilçenin farklı noktalarındaki turunç ağaçlarından toplanan meyveleri dernek binasında imece usulüyle işleyerek reçel haline getiriyor.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 1

İplere dizilen turunçlar büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan turunç reçelleri cam kavanozlara doldurularak satışa sunuluyor.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 2

25 ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS VERİLİYOR

Reçeller, Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda, Uğur Mumcu Parkı önünde bulunan Nazilli Türk Anneler Derneği'ne ait barakada, ilçede kurulan pazarlarda ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlara satılıyor. Elde edilen gelir, 25 üniversite öğrencisine karşılıksız burs olarak veriliyor.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 3

"REÇELE DÖNÜŞÜYOR"

Nazilli Türk Anneler Derneği Başkanı Hatice Güngör, yaptığı açıklamada, 2020 yılından bu yana dernek başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtip, "Nazilli'nin cadde ve sokaklarını süsleyen turunçları değerlendirmek için belediyemizden talepte bulunduk. Sağ olsunlar bize destek verdiler. Dernek üyesi arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır bu turunçları reçele dönüştürüyoruz. Satışından elde ettiğimiz gelirle 25 üniversite öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz" dedi.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 4

"25 YILDIR BU ÇALIŞMAYI AKSATMADAN SÜRDÜRÜYORUZ"

Güngör, sadece turunç reçeli değil, mevsimine göre turşu, el işi makarna ve yöresel yemekler de hazırladıklarını ifade edip, "Tüm ürünlerimizi stantlarımızda satarak gelir elde ediyoruz. Dernek üyelerimiz gönüllülük esasına göre çalışıyor. Yaklaşık 25 yıldır bu çalışmayı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 5

Ayrıca hazırlanan turunç reçellerinin yurt içinden talep eden vatandaşlara kargo yoluyla da gönderildiği belirtildi.

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 6

Sokaklardaki turunçlar öğrencilere burs oluyor 7

Kaynak: DHA

