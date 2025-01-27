Herkesin üstünde bunları gördük! 2024’te moda olan 10 parça

Peki, 2024'te herkesin üstünde gördüğümüz bu parçalar neler? İşte o favoriler!

1. Mary Jane ayakkabılar...

2. Vintage kumaşlar...

2024’ün en popüler ayakkabı modeli Mary Jane’ler, retro bir hava taşıyor ama bir o kadar da modern. Klasik, şık ve bir o kadar rahat! Hemen hemen her kombinle uyum sağlıyor. Kim demiş, şıklık ve rahatlık bir arada olmaz diye?



Geçmişin izlerini taşıyan vintage kumaşlar, 2024'te gardıroplara nostaljik bir dokunuş kattı. Özellikle 90’lar esintili elbiseler, ceketler ve etekler, her yaştan stil ikonu tarafından tercih ediliyor. Gerçekten zamanın ruhunu yakalamak istiyorsanız, vintage kumaşlardan vazgeçmeyin!

3. Ütülü ve şık kıyafetler...



O salaşlık modası geride kaldı. İnsanlar artık güven veren, özenli ve prezentabl kıyafetleri tercih ediyor. Bu yüzden ütülü, şık, uyumlu parçalar tercih ediliyor. Ütülü ve şık kıyafetler için Philips Azur 8000 Serisi hep yanında. Kottan ipeğe tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi, turbo buhar pompası sayesinde %50 daha güçlü buhar teknolojisi, her hareketinizi algılayıp doğru miktarda buhar veren DynamIQ akıllı otomatik buhar teknolojisi ve çok daha fazlası Philips Azur 8000 Serisi'nde!

4. Püsküllü giysiler



Bohem tarzını sevenler, püsküllü giysilerle 2024’ün en dikkat çeken isimleri arasında. Özellikle festival havası taşıyan bu parçalar, enerjik bir görünüm isteyenlerin gözdesi haline geldi. Hem rahat hem de özgür!

5. Mini etekler...



Her daim enerjik ve şık! Bu yıl mini etekler geri döndü ve her türlü kombinle uyum sağlıyor. Özellikle bol tişörtler ya da şık bluzlarla harika bir ikili oluşturuyor.

6. Örgü ve trikolar!



2024’te örgü ve trikolar, sadece kışlık değil, dört mevsimlik parçalara dönüştü. Oversize kazaklar, örgü elbiseler ve hatta ince triko şortlar bile popülerdi. Sokak stilinde rahatlıkla şıklığın buluştuğu yer tam da burasıydı.

7. Transparan görünümler



2024’te transparan görünümlerle tarzınızı ortaya koymak cesaret gerektiriyordu ama bir kez denediniz mi, vazgeçemediniz! Şeffaf bluzlar, transparan etekler ve incecik tül detaylar; hem sokak modasında hem de gece stillerinde başroldeydi.

8. Metalik dokular



Altın gibi parıldayan metalik ceketler, gümüş pantolonlar ve parıltılı çantalar 2024’ün olmazsa olmazlarından oldu. “Kendimi göstermek istiyorum!” diyenlerin ilk tercihi metalik dokular oldu ve bu trend 2025’te de etkisini sürdürmeye kararlı gibi görünüyor.

9. Kısa topuklu ayakkabılar



2024, kısa topuklu ayakkabıların yılıydı. Kitten heel denilen bu topuklu modeller, gündüz kombinlerinden gece elbiselerine kadar her yerde karşımıza çıktı. Hem konforlu hem de şık görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

10. Payetler gündüzleri ele geçirdi.



2024’te payetleri sadece gece davetlerinde görmek tarihe karıştı. Şık bir payetli ceketle işe gitmek ya da gündüz parıldayan bir payetli çanta taşımak artık oldukça normaldi. Ne demişler, hayat kısa, ışıltılı yaşayın!

11. XL çantalarla pratiklik ve şıklık!



2024, XL çantaların altın yılıydı. Günlük hayatın kurtarıcısı olan bu dev çantalar, hem stilinize katkı sağladı hem de tüm dünyanızı yanınızda taşıma fırsatı sundu. Unutmayın, büyük çantalar büyük hikayeler anlatır!