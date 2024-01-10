Herkesin yaptığı 2 zararlı alışkanlık! Aman dikkat sonuçları çok ağır olabilir

Temizlik ve hijyen alışkanlıkları hastalıklardan korunmak için önem arz ediyor. Bu alışkanlıklardan bazıları bilinenin aksine yanlış uygulanabiliyor. İşte inanılmaz zararlı olan 2 hijyen alışkanlığı...

1) DİŞLERİNİZİ YEMEK YER YEMEZ FIRÇALAMAK

Dişlerinizi yemek yer yemez fırçalamak bilinenin aksine oldukça zararlıdır. Bu diş minenize zarar verebilir, çünkü o sırada ağzınız daha asidiktir ve fırçalamak aşındırıcı olabilir.

Doğrusu yemekten 30 dakika sonra fırçalamaktır.

2) KULAK ÇUBUĞUYLA KULAKLARINIZI TEMİZLEMEK

Kulakları kulak çubuğuyla temizleme işlemi halka arasında oldukça yaygın olsa da yanlış bir uygulamadır. Bu, iç kulağa zarar verebilir ve hatta duyma zorlukları oluşturabilir.

Çok abartı bir durum yoksa tavsiye edilmiyor, çünkü kulak kirinin aynı zamanda koruyucu olduğu da bilinmektedir.



