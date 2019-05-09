HABER

HES kanalından kurtarılan karacalar doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalında boğulmaktan kurtarılan karaca tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalında boğulmaktan kurtarılan karaca tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi. Su içerisinden çıkamayan karacalar için adeta seferber olan köylüler ip yardımı ile karacaları sudan çıkarmayı başardı. Su kanalından çıkmaya çalışırken yaralanan karacalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi. Enfeksiyona karşı ilaçlanan ve iğne yapılan karacalar bulundukları noktaya yakın ormanlık alanda doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine ekiplerin Reşadiye ilçesinde HES kanalında köylüler tarafından kurtarılan karacaları teslim alarak kent merkezine getirdiklerini kaydetti. Tokat DKMP Veteriner Hekimi Ülkü Gümüş tarafından karacaların tedavilerinin yapıldığını ifade eden İkinci, “Vatandaşlarımıza duyarlılıklarında dolayı teşekkür ediyorum. Sulama kanalından çıkmak isterken yaralanan karacaların bacak ve tırnaklarında oluşan sıyrıkların enfeksiyon kapmaması için müdahale edildi. Veteriner hekimimiz gözetiminde sahura kadar ilaç tedavisi uygulandı. Çok ağır yaraları yoktu. Bu nedenle çok fazla beklemeden doğal ortamlarına tekrar bırakacağız. Ekiplerimiz karacaları bulundukları yerde doğaya salacaklar” diye konuştu.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattıAKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı
Ordu’nun yaylalarına kar yağdıOrdu’nun yaylalarına kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul itirazlarını ne zaman görüşecek?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.