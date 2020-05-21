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HES kodu kullanıma açıldı! HES kodu nedir, nasıl alınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu seyahat izni için kullanılacak 'HES kodu' kullanıma açıldı. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES kodu kullanıma açıldı! HES kodu nedir, nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir uygulama olan 'HES kodu' uygulaması bugün hayata geçirildi. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 'HES kodu', 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden ve SMS yoluyla alınabiliyorlar. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

Seyahat kodu olan HES kodunu almak için öncelikle 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını indirmek gerekiyor. Uygulama üzerinden "Hes Kodu işlemleri" bölümüne girilir. Bu bölümden Hes Kodu oluştur sekmesine tıklanır ve kodun kullanım süresi seçilir.

hes kodu nasıl alınır

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeden HES kodu almak için ise; HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023'e SMS olarak atılması gerekiyor.

HES KODU NEDİR?

HES Kodu ile seyahat firmaları yolculuk yapmak isteyen kişinin sağlık durumunu sorgulayacak. Kişide risk varsa seyahat isteği onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında “Artık seyahat ederken bireyler risk taşımadığını hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama ile gösterecek. Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulama, uçağa binerken serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken risk taşımadığınızı göstermeniz istenecek. Uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” diye konuşmuştu.

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