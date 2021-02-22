HES kodu nasıl alınır?: 'Kademeli normalleşme' döneminde kod nasıl kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart başında kademeli olarak uygulanacağını duyurduğu normalleşme döneminde Hayat Eve Sığar (HES) kodu da kullanılmaya devam edilecek. Şimdiye kadar toplu ulaşım araçlarında, konaklama tesislerinde, sınav başvurularında ve devlet kurumlarında istenen HES kodunun, normalleşme takvimiyle birlikte uygulama alanının genişlemesi bekleniyor. Yeni dönemde düşük riskli illerde kapılarını açması öngörülen kafe ve restoranlarda, müşterilerden HES kodu sorulması planlanıyor. Türk Standartları Enstitüsü, restoranlarda alınacak önlemler kapsamında, HES kodu sorulmasının yanı sıra, mekanlarda sosyal mesafenin sağlanması, müşterilerinin ateşinin ölçülmesi, yemek servisinin paketli olarak yapılması, temizlik kurallarının sağlanması gibi kriterler belirledi. Kontrollü normalleşme aşamasında, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin devam edebilmesi için, gerekli şartları sağlayan restoranlara "TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi" verileceği duyuruldu. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, bazı yerlere HES kodu okuyucu cihazlar yerleştirildiğini, açılış kararının verilmesiyle gerekli şartların sağlanacağını duyurdu. Kategorilere göre önlemler gevşeyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumlarına göre dört kategoriye ayrılacağını, düşük riskli illerde kısıtlamaların kontrollü olarak gevşetileceğini açıklamıştı. Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak. Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı ilk detaylara göre, il bazında vaka sayıları haftalık olarak yayımlanacak. Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi ise iki haftada bir gözden geçirilecek. İl bazında restoranların ve hizmet sektörünün açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı, bu verilerden takip edilebilecek. HES kodu nasıl alınıyor? Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor ve T.C. kimlik numarası gibi sabit değil. Her paylaşımda farklı bir HES Kodu alınabiliyor.