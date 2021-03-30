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Hes kodunu sordu diye yolcuyu bıçakladı!

30.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otobüse HES kodu göstermeden binen yolcu, başka bir yolcuya bıçakla saldırdı. Arbedede yolcuyu yaralayan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Mart Pazartesi sabah erken saatlerde Konak ilçesindeki Bahri Baba otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binen F.Ş, HES kodu olmamasından olayı otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. HES kodunu vermemekte direnen F.Ş’ye diğer yolcular da tepki gösterdi. Uğur Ersü isimli yolcu ile HES kodunu vermeyen F.Ş. arasındaki tartışma kavgaya dönerken, F.Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü’yü yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık görevlileri, hafif yaralı olan Ersü’yü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.Ş, adliyeye sevk edildi.

ARBEDE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞ!

Bıçaklama olayı belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün arkasında arbede çıktığı, F.Ş’nin Ersü’yü bıçakladıktan sonra otobüsten inip kaçtığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İzmir HES kodu

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