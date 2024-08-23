Hesabı görünce neye uğradığını şaşırdı! Bir porsiyon kokoreç 3200 tl...

Bodrum Gümüşlük’te bir restoranda yediği yemeğin fiyatlarını sosyal medya paylaştı. Yemek yedikten sonra hesabı ödemek için sipariş fişi isteyen kişi, fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Restoranın adı görünen sipariş fişinde bir şişe şalgamın 1000 TL olduğu restoranda, bir porsiyon midye için 1500 TL, 1 porsiyon mantı 1200 TL, 1 porsiyon kokoreçin ise 3 bin 200 TL olduğu görüldü.

KUVER DIŞINDA SERVİS ÜCRETİ ALINDI

Restoranda yalnızca fahiş fiyatlar değil, ayrıca masanın üzerinde bulunan ve servise dahil edilmiş tüm malzemeler için alınan kuver ücreti dışında servis ücreti de bulunuyordu. Aynı hizmet için iki kez ücret yazılan hesap için, müşteri bir şey diyemeden tüm hesabı ödemeyerek, restorandan ayrıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI FİYATLARA TEPKİSİZ KALAMADI

Fiyatları gören sosyal medya kullanıcıları sipariş fişini görünce kayıtsız kalamayarak tepki gösterdi. ‘Yok artık’, ‘Fahiş fiyatlarla nam yapmış restoran şaşırtmadı’, ‘Yaklaşık 125 USD. Dünya’nın her yerinde çok büyük para yemek için’ gibi yorumlar yapıldı.