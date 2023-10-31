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    4. Hesabı sevgililerine ödetiyorlar! Aşkta en pinti burçlar belli oldu

    Hesabı sevgililerine ödetiyorlar! Aşkta en pinti burçlar belli oldu

    31.10.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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    Aşk bazı kişiler için karmaşık, kimisine göre de çocuk oyuncağıdır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologların yaptığı açıklamalara göre bazı burçlar gönül işlerinde pinti olmaya meyilli. Onların hesabı sevgililerine ödetebileceklerini vurgulayan astrologlar bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İşte aşkta en pinti burçlar...

    Hesabı sevgililerine ödetiyorlar! Aşkta en pinti burçlar belli oldu

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Astrologlar 4 burcun, aşkta gereğinden fazla tutumluluk sergileyebileceğini vurguluyor. Gönül ilişkilerinde pinti olan burçlar açıklandı.

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

    PARASINI CÜZDANINDA TUTMAK İSTER!

    Son derece evcimen olan Yengeçler partnerine sadıktır. Onların iyi hissetmesi için elinden geleni yaparlar. Birçoğu kariyerlerinde başarılıdır. Fakat astrologlar onların para biriktirmek konusunda oldukça takıntılı olabildiklerini belirtiyor. Paralarını cüzdanlarında tutmak isteyen Yengeçler mekan mekan gezmektense evde vakit geçirmeyi tercih edebilir.

    OĞLAK BURCU ERKEĞİ

    PARA KONUSUNDA OBSESİFLER

    Oğlaklar ise hırslı ve iş odaklıdır. Önceliği aşktan çok kariyerlerine verirler. Astrologlara göre onlar para biriktirme konusunda obsesif oldukları için sevdikleri ile yemeğe çıktıklarında hesabı karşı tarafa ödetebilirler.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ - ASMA BAHÇE

    ABARTILI DAVRANIŞLAR ONLARA GÖRE DEĞİL!

    Başak burçları ise tutumlu ve mütevazı olarak bilinirler. Mükemmeliyetçi olan Başaklar paralarını harcama konusunda titizdir. Onlar her türlü abartılı davranıştan kaçınırlar.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    TUTUMLU OLSALAR DA SEYAHAT TUTKULARINI DİZGİNLEYEMEZLER

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler aynı zaman da ketumdur. Mali durumlarını yakın arkadaşlarından ve ailelerinden gizleyebilirler. Yalnızca ihtiyaçlar için para harcarlar. Seyahat tutkuları her zaman ağır basar ve bu konuda para harcarlar.

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