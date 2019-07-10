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Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

​Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonuHevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonuHevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonuHevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

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